Русский музей покажет док о реставрации картины «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» Маковского в рамках «Ночи кино»

Завершит смотр экскурсия по Центру мультимедиа.
Событие приурочено одновременно к 185-летию со дня рождения Константина Маковского и к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой девятый раз в кинотеатрах, культурных и досуговых центрах, библиотеках и парках покажут лучшие отечественные картины.
В рамках «Ночи кино» Русский музей приглашает на показ документального фильма о реставрации крупномасштабного полотна Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», работы над которым завершились год назад. Смотр фильма 22 и 23 августа предварит вступительное слово от научного сотрудника музея, который расскажет о творческой династии Маковских и представит картину. Завершит событие тематическая экскурсия по Центру мультимедиа.
Сеансы пройдут 22 и 23 августа в 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30 в Центре мультимедиа Русского музея на улице Инженерной, 8.
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