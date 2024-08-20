18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Русский музей покажет док о реставрации картины «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» Маковского в рамках «Ночи кино»

Завершит смотр экскурсия по Центру мультимедиа.

Alfiya Safuanova / Shutterstock

Событие приурочено одновременно к 185-летию со дня рождения Константина Маковского и к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой девятый раз в кинотеатрах, культурных и досуговых центрах, библиотеках и парках покажут лучшие отечественные картины. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

В рамках «Ночи кино» Русский музей приглашает на показ документального фильма о реставрации крупномасштабного полотна Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», работы над которым завершились год назад. Смотр фильма 22 и 23 августа предварит вступительное слово от научного сотрудника музея, который расскажет о творческой династии Маковских и представит картину. Завершит событие тематическая экскурсия по Центру мультимедиа.

Сеансы пройдут 22 и 23 августа в 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30 в Центре мультимедиа Русского музея на улице Инженерной, 8.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: