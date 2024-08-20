Русский музей покажет док о реставрации картины «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» Маковского в рамках «Ночи кино»

В рамках «Ночи кино» Русский музей приглашает на показ документального фильма о реставрации крупномасштабного полотна Константина Маковского «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», работы над которым завершились год назад. Смотр фильма 22 и 23 августа предварит вступительное слово от научного сотрудника музея, который расскажет о творческой династии Маковских и представит картину. Завершит событие тематическая экскурсия по Центру мультимедиа.

Сеансы пройдут 22 и 23 августа в 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30 в Центре мультимедиа Русского музея на улице Инженерной, 8.

12+