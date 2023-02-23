В Русский музей после реставрации вернулась картина Константина Маковского

Произведение поступило в Русский музей в 1897 году из Гатчинского дворца. Возраст работы составляет более 150 лет, и прошедшее время, как и смена исторических условий, отразились на состоянии полотна. Примечательно, что восстановленную картину вернули во время празднования масленичной недели. «Картина «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» засияла новыми красками после реставрации. Мы уверены, что это радостное для посетителей музея, поскольку полотно по праву считается одним из самых популярных среди детей и взрослых», — сказала ВРИО генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

Реставрации подверглась и рама картины. Она поступила в Русский музей вместе с полотном и находилась в постоянной экспозиции Михайловского дворца, а также принимала участие во временных выставках. В 2010 из-за плохой сохранности оригинальная рама была заменена на временную. Специалисты Русского музея расчистили загрязнения, укрепили основу и восполнили утраты, чтобы максимально приблизить вид рамы к первоначальному замыслу художника. «Реставраторы Русского музея завершили сложную работу по восстановлению картины Константина Маковского. Теперь зрители смогут увидеть полотно таким, каким его задумывал художник», — отметила заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

С 23 февраля по 11 марта в Русском музее проходит серия мастер-классов «Краски и звуки русской масленицы». Подробнее можно ознакомится здесь.