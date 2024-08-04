Эрмитаж запустит экскурсии по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. «Памятник исчезнувшей цивилизации»»

«Участников экскурсии ждет погружение в тотальную инсталляцию, которая стала одной из самых масштабных в творчестве Кабаковых и представляет собой проект утопического города-музея, о строительстве которого художники мечтали многие годы. Он задумывался как памятник той цивилизации, в которой они родились и провели бóльшую часть жизни, – Союза Советских Социалистических Республик. Подобно археологам, Кабаковы собирали, описывали и систематизировали «обломки» этой ныне не существующей цивилизации в своих полномасштабных инсталляциях. Опираясь на личный опыт и воспоминания, они спроектировали музей, блуждая по отдельным комнатам-инсталляциям которого, зрители могли бы составить о ней собственное представление», — сообщает пресс-служба музея.

Стоимость билета составит 1500 рублей. Он включает в себя посещение выставки с экскурсией и самостоятельный осмотр экспозиций Главного штаба.

Эрмитаж показывает выставку-­квест: однако никакого экшена, только раскопки образов и смыслов, которые каждому придется сделать самому, прежде чем обнаружить «Памятник исчезнувшей цивилизации». О чем этот дивный старый мир и можно ли вылечить воспоминаниями? Нам объяснила сама Эмилия Кабакова.

