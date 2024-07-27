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Искусство

Эрмитаж представил проект будущей постоянной экспозиции о жизни музея в блокаду

В экспозиции будут разделы, посвященные эвакуации произведений искусства, «ранениям Эрмитажа» при обстрелах, научной работе и выставке, открытой в музее в ноябре 1944 года.

фото: пресс-служба Эрмитажа

«Сейчас Эрмитаж разрабатывает проект, который будет уже экспозицией, расположенной в этих самых подвалах, мы готовим совместно с московским дизайнерским бюро. Надо прежде всего отметить, и это очень важно, что эта экспозиция будет находиться в том самом месте, где действительно находились сотрудники нашего музея в период блокады Ленинграда», — рассказала ТАСС заместитель заведующего отделом «Научный архив рукописей и документального фонда» Эрмитажа Елена Соломаха.

Будут представлены и документы из музейного архива, а также исторические фотографии - из-за особых требований к экспонированию они будут демонстрироваться на мониторах или в виде муляжей, специально изготовленных для этого проекта. По словам, заместителя заведующего отделом, дизайнерский проект экспозиции уже согласован. Сейчас вопрос стоит только в чисто техническом ремонте помещения. Там будет применено огромное количество технических устройств.

Ранее мы писали о том, что Belle Époque европейской моды покажут в эрмитажном центре «Старая Деревня».

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