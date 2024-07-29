Представили как работы западноевропейских кутюрье, так и российских портных, чьи работы носили Августейшие особы.
Бальное платье императрицы Александры Федоровны. Австрия, Вена, 1900-1901 года
Как рассказали «Собака.ru» в Эрмитаже, выставка «Костюм прекрасной эпохи. 1870–1910-е годы» охватывает редкие экспонаты расцвета западноевропейской моды от российских и зарубежных мастеров. В рамках экспозиции показали церемониальные и военные одежды, бальные и вечерние наряды, визитные и домашние платья, в которых разгуливали императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, а также придворные особы. Галерея костюма представила ретроспективу моды за 50 лет. В числе известных портных, костюмы которых будут представлены в «Старой Деревне», продемонстрируют работы модельера и театрального костюмера Надежды Ламановой (всего в Эрмитаже 14 ее костюмов!) — авангарда российской моды XIX века. Ламанова совмещала в своих туалетах мировые тенденции с национальными мотивами. Среди европейских имен на выставке можно увидеть платья парижского модельера Чарльза Ворта — он считался одним из основателей французской высокой моды, его наряды чаще всего использовались для официальных раутов, приемов и балов.
В конце XIX века мода российской императорской семьи находилась под сильным влиянием европейских, особенно французских, трендов. Пышные платья с корсетами, сложные прически и аксессуары, такие как перчатки и веера, были неотъемлемой частью гардероба императриц и великих княгинь. Женская мода этого периода была характерна использованием дорогих тканей, таких как шелк, бархат и парча, а также сложными украшениями и вышивкой. С восхождением на престол Николая II и его супруги Александры Федоровны мода императорского двора приобрела несколько иной характер. Действующая императрица, урожденная принцесса Гессенская, привнесла в российский двор новые веяния. Она предпочитала более сдержанные и элегантные наряды, часто выбирая пастельные тона и более простые фасоны. В этот период в моду входят тонкие силуэты и менее громоздкие корсеты.
Начало XX века ознаменовалось ростом интереса к национальным традициям. В одежде членов императорской семьи стали все чаще появляться элементы русского стиля. Это выразилось в использовании традиционных русских орнаментов и элементов крестьянского костюма. Великая княгиня Ольга Николаевна и другие представители младшего поколения семьи часто носили сарафаны и кокошники на официальных мероприятиях, подчеркивая свою связь с народными традициями.
Генеральный директор Эрмитажа
Богатая эрмитажная коллекция костюма незаметно превратилась в целый Институт истории костюма со своей программой, уникальной системой показа в специальном выставочном помещении, с исключительными достижениями реставраторов и эффектными новаторскими выставками. Сегодня представляется новый этап этого развития, пора думать о дополнительных помещениях.
Эрмитаж запускает выставочный проект в дань уважения хранителю и исследователю текстиля, автору многочисленных исследований о моде Тамаре Тимофеевне Коршуновой, которой не стало в 2019 году.
Выставка «Костюм прекрасной эпохи. 1870–1910-е годы» открыта с 24 июля по 31 октября 2024 года в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» на Заусадебной улице, 37.
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