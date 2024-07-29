В конце XIX века мода российской императорской семьи находилась под сильным влиянием европейских, особенно французских, трендов. Пышные платья с корсетами, сложные прически и аксессуары, такие как перчатки и веера, были неотъемлемой частью гардероба императриц и великих княгинь. Женская мода этого периода была характерна использованием дорогих тканей, таких как шелк, бархат и парча, а также сложными украшениями и вышивкой. С восхождением на престол Николая II и его супруги Александры Федоровны мода императорского двора приобрела несколько иной характер. Действующая императрица, урожденная принцесса Гессенская, привнесла в российский двор новые веяния. Она предпочитала более сдержанные и элегантные наряды, часто выбирая пастельные тона и более простые фасоны. В этот период в моду входят тонкие силуэты и менее громоздкие корсеты.

Начало XX века ознаменовалось ростом интереса к национальным традициям. В одежде членов императорской семьи стали все чаще появляться элементы русского стиля. Это выразилось в использовании традиционных русских орнаментов и элементов крестьянского костюма. Великая княгиня Ольга Николаевна и другие представители младшего поколения семьи часто носили сарафаны и кокошники на официальных мероприятиях, подчеркивая свою связь с народными традициями.