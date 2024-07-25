«Автор как бы говорит: не было, но очень хотелось, чтобы было, и оно возникает, как своего рода карго-культ Ахматовой, где литфондовская дача обретает свойства храма, одновременно оставаясь будуаром», — рассказывает Петр Белый.

Персональная выставка Ирины Кориной «Туфель, лира и дельфины» открыта с 24 июля по 25 августа 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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