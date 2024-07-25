По традиции выставку в рамках проекта «Было/Не Было» курирует художник и идеолог галереи «Люда» Петр Белый. Цикл, в рамках которого пространство позиционируется как площадка для современного искусства, реализуется в галерее с осени 2023 года.
Как рассказал «Собака.ru» куратор выставки Петр Белый, «Туфель, лира и дельфины» посвящена апокрифам Анны Ахматовой. В «Сарае» московская художница Ирина Корина построила фантазийный мир-ребус, собранный из множества артефактов, отсылающих к выдуманным воспоминаниям и рассказам современников поэтессы. Вдохновленная мифами и легендами, Корина создает гипертрофированные иллюстрации, противопоставляя их документальному характеру основной экспозиции музея. Проект покажет «веселую кутерьму» из арт-объектов: ковриков, вазонов, сувениров из несуществующего ларька, потерянной туфли и башенок из эклеров. Работы Кориной включают элементы постмодернистской игры, где реальность искусственно приукрашивается. В основе «Туфли, лиры и дельфинов» лежит исследование человеческой природы и его стремления к красоте.
«Автор как бы говорит: не было, но очень хотелось, чтобы было, и оно возникает, как своего рода карго-культ Ахматовой, где литфондовская дача обретает свойства храма, одновременно оставаясь будуаром», — рассказывает Петр Белый.
Персональная выставка Ирины Кориной «Туфель, лира и дельфины» открыта с 24 июля по 25 августа 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.
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