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Искусство

Ирина Корина создала фантазийный мир воспоминаний Анны Ахматовой для галереи «Сарай»

По традиции выставку в рамках проекта «Было/Не Было» курирует художник и идеолог галереи «Люда» Петр Белый. Цикл, в рамках которого пространство позиционируется как площадка для современного искусства, реализуется в галерее с осени 2023 года.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Сарай»

Как рассказал «Собака.ru» куратор выставки Петр Белый, «Туфель, лира и дельфины» посвящена апокрифам Анны Ахматовой. В «Сарае» московская художница Ирина Корина построила фантазийный мир-ребус, собранный из множества артефактов, отсылающих к выдуманным воспоминаниям и рассказам современников поэтессы. Вдохновленная мифами и легендами, Корина создает гипертрофированные иллюстрации, противопоставляя их документальному характеру основной экспозиции музея. Проект покажет «веселую кутерьму» из арт-объектов: ковриков, вазонов, сувениров из несуществующего ларька, потерянной туфли и башенок из эклеров. Работы Кориной включают элементы постмодернистской игры, где реальность искусственно приукрашивается. В основе «Туфли, лиры и дельфинов» лежит исследование человеческой природы и его стремления к красоте.

Ирина Корина: «Сейчас наступило время ряженых и новых героев: зуб, чебурек, собака — ​они веселые и тревожные, но кто скрывается под их масками?»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Сарай»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Сарай»

«Автор как бы говорит: не было, но очень хотелось, чтобы было, и оно возникает, как своего рода карго-культ Ахматовой, где литфондовская дача обретает свойства храма, одновременно оставаясь будуаром», — рассказывает Петр Белый.

Персональная выставка Ирины Кориной «Туфель, лира и дельфины» открыта с 24 июля по 25 августа 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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