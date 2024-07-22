Русский музей представит первую в истории российского музееведения выставку, посвященную передаче, получению и достоверности информации в художественной интерпретации. Проект под названием «Весть» станет ретроспективой осмысления информационных технологий и их влияния на визуальное искусство. Выставка будет организована в тематических блоках: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Письмена–коды–шифры», «Слухи, сплетни, дезинформация», «Вести из космоса», «Вестники», «Сигнал», «Цифровой мир». Эти разделы охватят 300 экспонатов в различных техниках из коллекции Русского музея и частных собраний, включая эксклюзивные работы, созданные специально для этого проекта.