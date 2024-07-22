Масштабный проект с работами Айвазовского и Репина, Петра Белого и Андрея Бартенева, Татьяны Ахметгалиевой и Покраса Лампаса охватит оба крыла корпуса Бенуа.
Русский музей представит первую в истории российского музееведения выставку, посвященную передаче, получению и достоверности информации в художественной интерпретации. Проект под названием «Весть» станет ретроспективой осмысления информационных технологий и их влияния на визуальное искусство. Выставка будет организована в тематических блоках: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Письмена–коды–шифры», «Слухи, сплетни, дезинформация», «Вести из космоса», «Вестники», «Сигнал», «Цифровой мир». Эти разделы охватят 300 экспонатов в различных техниках из коллекции Русского музея и частных собраний, включая эксклюзивные работы, созданные специально для этого проекта.
«Весть» предложит новый взгляд на мир информации, раскрывая путь ее распространения от иконописи до сигналов из космоса. В рамках выставки будут представлены работы классиков наряду с объектами современных петербургских художников: Максима Имы, Владимира Абиха, Кирилла Кто, Сергея Хеато, творческого объединения 10.203, SPP crew и других авторов. Экспозиция объединит произведения прошлого и современности, акцентируя внимание на желании человека быть замеченным и услышанным. Куратором проекта выступил лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Александр Боровский.
2 августа, в день открытия выставки, Русский музей проведет специальную акцию: посетители смогут отправить тематические открытки, посвященные выставке «Весть», в любой уголок России бесплатно.
Выставка «Весть» открыта с 2 августа по 2 декабря 2024 в Корпусе Бенуа Русского музея на Набережной канала Грибоедова, 2.
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