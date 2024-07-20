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Искусство

В Петербурге открылась выставка работ преподавателей Академии художеств

В нынешнем году будут показаны работы педагогов-художников, преподающих на факультетах живописи, скульптуры, графики, архитектуры, теории и истории искусства. По замыслу авторов, экспозиция не только отражает современное состояние академической школы, но и демонстрирует широту и многообразие интересов участвующих в ней авторов.

фото: пресс-служба Академии художеств
фото: пресс-служба Академии художеств
фото: пресс-служба Академии художеств
фото: пресс-служба Академии художеств
фото: пресс-служба Академии художеств

Впервые подобная выставка состоялась в 1897 году. Инициатором этого начинания был Архип Иванович Куинджи. Художники-педагоги сами выбирали работы для экспонирования: на выставку принимали произведения, обладавшие несомненными художественными достоинствами и прежде нигде не выставлявшиеся. В 1918 году эта традиция была прервана. Традицию возродили в 1996. Художников, представленных на выставке, объединяют реалистические основы русской художественной школы, усвоенные ими в годы ученичества и передаваемые теперь своим студентам.

На экспозиции в Парадных залах Академии  работы мастеров, для которых временем становления было первое послевоенное десятилетие, и тех, кто начал самостоятельный путь в искусстве в 1960–1970-е годы, и художников, совсем недавно обретших творческую зрелость. 

Выставка продлится до 18 августа.

Также в Эрмитаже завершается показ картин-участниц Первой выставки импрессионистов! Успейте увидеть. Выставка «К 150-летию Первой выставки импрессионистов» открыта с 28 апреля по 21 июля 2024 года в Главном штабе Эрмитажа на Дворцовой площади, 6/8.

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