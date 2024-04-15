Историю импрессионизма по-традиции ведут с выставки 1874 года, организованной «Анонимным обществом художников, живописцев, скульпторов и гравёров» на известном бульваре Капуцинок — запечатленном еще на пред-импрессионистическом полотне Клода Моне. Тогда живопись новаторов была высмеяна современниками, в 2024 году — мир отмечает 150-летие события циклом мероприятий в культурных институциях по всему миру.

Благодаря острому перу парижских критиков, нам и по сей день известен термин, закрепившийся статьей критика Луи Леруа, который пренебрежительным образом окрестил Салон Отверженных «Выставкой впечатленцев» (L'Exposition des impressionnistes) вслед за картиной Клода Моне «Впечатление. Восход солнца».

В выставке 1874 года, помимо Моне, принимали участие Эдгар Дега, Альфред Сислей, Пьер Огюст Ренуар, Камиль Писсарро и другие — всего было показано более 160 работ. Две из них представлены в постоянной коллекции российских музеев. «Городской парк в Понтуазе» Писсарро входит в коллекцию Эрмитажа, а «Бульвар Капуцинок в Париже» Моне — Пушкинского музея. 28 апреля Эрмитаж присоединится к мировому празднованию на несколько месяцев, воссоединив произведения в рамках камерной экспозиции. Их можно будет увидеть в зале Клода Моне в Главном штабе до 21 июля 2024 года.

Выставка «К 150-летию Первой выставки импрессионистов» открыта с 28 апреля по 21 июля 2024 года в Главном штабе Эрмитажа на Дворцовой площади, 6/8.

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