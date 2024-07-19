Экспозиция познакомит с героями того времени: первым хранителем дворцов-музеев Царского Села и Павловска Всеволодом Яковлевым, искусствоведом и графиком Эрихом Голлербахом, художниками Александром Головиным и Кузьмой Петровым-Водкиным, а также со Всеволодом Мейерхольдом и Зинаидой Серебряковой. Всего показали 50 уникальных экспонатов из частных собраний и коллекции музея, в том числе переданный накануне меценатом Михаилом Карисаловым в дар музею Рафаэлевский сервиз, а также редкие книги и картины.