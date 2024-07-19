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Искусство

«Царское Село» показало 50 уникальных экспонатов и расскажет о genius loci начала XX века

Экспозиция работ их коллекции музея и частных собраний, раскрывающая феномен гения места, разместилась в павильоне «Верхняя ванна» Екатерининского парка.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Царское Село»

Как рассказал «Собака.ru» куратор выставки «Детское Село. За чашкой чая» Андрей Кондраев, проект напомнит о культурном феномене первых послереволюционных десятилетий, «где, несмотря на драматическое время, жили, творили и встречались люди, необыкновенно одаренные в разных областях искусства». 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Царское Село»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Царское Село»

Экспозиция познакомит с героями того времени: первым хранителем дворцов-музеев Царского Села и Павловска Всеволодом Яковлевым, искусствоведом и графиком Эрихом Голлербахом, художниками Александром Головиным и Кузьмой Петровым-Водкиным, а также со Всеволодом Мейерхольдом и Зинаидой Серебряковой. Всего показали 50 уникальных экспонатов из частных собраний и коллекции музея, в том числе переданный накануне меценатом Михаилом Карисаловым в дар музею Рафаэлевский сервиз, а также редкие книги и картины.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Царское Село»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Царское Село»

Выставка «Детское Село. За чашкой чая» открыта с 18 июля по 15 сентября 2024 года в павильоне «Верхняя ванна» в Екатерининского парка в музее-заповеднике «Царское Село».

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