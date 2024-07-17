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Искусство

Коллекция «Царского села» пополнилась раритетами из Рафаэлевского сервиза

Коллекционер и меценат Михаил Карисалов передал в дар музею 22 экспоната XVIII–XX веков, в том числе предметы, похищенные во время Великой Отечественной войны.

tzar.ru / "Царское Село"

Среди них — 6 фарфоровых тарелок, созданных в 1903 году в честь 400-летия Рафаэля для царскосельской императорской резиденции. Юбилей художника громко отмечался не только по всей Европе, но и в России, где в XIX веке сложился целый культ итальянского живописца.

Созданный на Императорском фарфоровом заводе по заказу Александра III Рафаэлевский сервиз считается самым значительным парадным ансамблем конца XIX – начала XX века. Фарфор украшен орнаментальными и аллегорическими композициями, а также изображениями Лоджий Рафаэля в Ватикане. Ни один сюжет и орнамент не повторяются — индивидуальность предметов подтверждается специальной маркой, созданной исключительно для сервиза. Сейчас в коллекции музея насчитывается 18 экспонатов, половина из которых подарена Карисаловым.

tzar.ru / "Царское Село"

Помимо фарфора, в дар музею переданы и кубки с вензелями двух императриц, созданные на Петербургском казенном стекольном заводе в 1740–1760-х годах. Их выдували по богемской рецептуре из бесцветного прозрачного хрусталя на калиевых добавках. Самый ранний кубок относится к периоду правления Елизаветы Петровны — на нём выгравирован вензель императрицы в барочном картуше (орнаментальная окантовка в виде свитка со свернутыми углами), двуглавый орел и императорская корона.

Все 22 предмета выставлены в Третьей Антикамере Екатерининского дворца в Царском Селе. Посетители увидят их в течение месяца.

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