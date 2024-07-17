Коллекция «Царского села» пополнилась раритетами из Рафаэлевского сервиза

Среди них — 6 фарфоровых тарелок, созданных в 1903 году в честь 400-летия Рафаэля для царскосельской императорской резиденции. Юбилей художника громко отмечался не только по всей Европе, но и в России, где в XIX веке сложился целый культ итальянского живописца.

Созданный на Императорском фарфоровом заводе по заказу Александра III Рафаэлевский сервиз считается самым значительным парадным ансамблем конца XIX – начала XX века. Фарфор украшен орнаментальными и аллегорическими композициями, а также изображениями Лоджий Рафаэля в Ватикане. Ни один сюжет и орнамент не повторяются — индивидуальность предметов подтверждается специальной маркой, созданной исключительно для сервиза. Сейчас в коллекции музея насчитывается 18 экспонатов, половина из которых подарена Карисаловым.