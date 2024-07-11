Ольга Звагольская

Основатель культурного пространства «Третье место»:

Ежегодная осенняя ярмарка TPAF пройдет без участия галерей. Художники получат прямой доступ к потенциальным покупателям, полный контроль над тем, как их работы представляются, оцениваются и продаются, а также незамедлительную обратную связь о своей работе от публики и коллег, что может иметь неоценимое значение для их художественного развития. Этот формат нацелен на прямые продажи и сам по себе становится платформой для общения с другими художниками и профессионалами в области искусства. Все это создает уникальную живую атмосферу, которая притягивает коллекционеров и собирателей.