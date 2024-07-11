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Искусство

В «Третьем месте» вновь пройдет ярмарка совриска «Third Place Art Fair» — «Fall Edition» обойдется без галерей!

Культурное пространство объявило open-call на осенний выпуск арт-маркета среди независимых художников и творческих объединений, в том числе работающих с digital. Заявки принимаются до 26 июля включительно.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

В пространстве исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных «Third Place Art Fair» пройдет с 6 по 8 сентября и займет 9 залов и внутренний двор «Третьего места». К рассмотрению принимаются произведения в разных жанрах, в том числе живопись, графика, керамика, скульптура, эстамп, рисунок, фотография, digital, а также другие художественные практики. Работы художников будут отобраны авторитетными представителями художественного сообщества Москвы и Петербурга, в том числе историком искусства и руководителем Центра искусствознания Иваном Чечотом, вице-президентом Российской академии художеств Анатолием Любавиным, продюсером Центра Современного Искусства «Сияние» Анастасией Свиридовой, снователем «Третьего места» Ольгой Звагольской, сооснователем галереи Soulmate Евгений Вороновой и современным российским художником Платоном Петровым.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Ольга Звагольская

Основатель культурного пространства «Третье место»:

Ежегодная осенняя ярмарка TPAF пройдет без участия галерей. Художники получат прямой доступ к потенциальным покупателям, полный контроль над тем, как их работы представляются, оцениваются и продаются, а также незамедлительную обратную связь о своей работе от публики и коллег, что может иметь неоценимое значение для их художественного развития. Этот формат нацелен на прямые продажи и сам по себе становится платформой для общения с другими художниками и профессионалами в области искусства. Все это создает уникальную живую атмосферу, которая притягивает коллекционеров и собирателей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка современного искусства «Third Place Art Fair» пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.

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