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Искусство

Эрмитаж запустил онлайн-проект о фламандском искусстве

Музей сделал специальный сайт, который позволит посетить выставку «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» не выходя из дома или даст больше информации для посетителей.

Фото: Алексей Бронников. Предоставлено Эрмитажем

«Огромное количество уникального познавательного контента, интерактивная анимация, игровые элементы – всё это позволит вам погрузиться в художественное пространство фламандского натюрморта и превратит посещение выставки в увлекательное путешествие», — говорится в социальных сетях Эрмитажа.

В частности на сайте доступны видео о том, как создавалась выставка, об историческом контексте экспозиции и реставрации некоторых картин. Также проект позволит посетить зал Снейдерса с помощью панорамного обзора и даже заглянуть на рынок XVI века.

Для юных посетителей на сайте размещены раскраски и наборы для создания коллажей, созданные по мотивам экспонатов, которые можно увидеть в Николаевском зале.

Сайт проекта доступен здесь.

Напомним, что выставка «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» бует доступна до 8 сентября. В нашем материале мы подробно рассказывали о том, как устроена главная петербургская экспозиция этого лета.

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