На междисциплинарной выставке «В воздухе слышится», которая откроется в галерее совриска 3 июля, покажут серию работ, созданную в рамках уличных практик и перенесенную на другие форматы. Работая над этим циклом Вера Ширдина рассуждала на близкие нам всем темы: времени, границами мифа и реальности, образе женщины и ее силе. Недалеко уходя от духовного искусства и иконописи автор обращается к «умиротворяющему» синему цвету, из которого появляются герои, подчиняет пластику персонажей архитектуре. Подчиненные всем формальным условиям работы художницы, тем не менее, созданы быть «терапевтическими»: в процессе работы над муралом, живописью или другим жанром Вера обращается к свободному эксперименту, не делает предварительных эскизов к объектам и дает материалу внести свои коррективы.