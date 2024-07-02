Нижегородская стрит- и паблик-арт художница перенесет почти иконописные руинированные образы неземных женщин и монументальных существ с муралов столицы «уличной волны» на петербургские холсты.
Фрагмент картины
Как рассказали «Собака.ru» кураторы Open You Gallery, резидент нижегородского Центра современного искусства «Терминал А» Вера Ширдина широко известна в локальной арт-среде своими оригинальными муралами: она совмещает иконографические визуальные каноны и практики сайт-специфик искусства. Ее стрит-арт часто находится на руинах в прошлом действующих зданий, эти строения художница «использует как опору, параллельно сохраняя для них возможность принимать внешние трансформации и позволяя самим работам естественно разрушаться вместе с архитектурной оболочкой».
На междисциплинарной выставке «В воздухе слышится», которая откроется в галерее совриска 3 июля, покажут серию работ, созданную в рамках уличных практик и перенесенную на другие форматы. Работая над этим циклом Вера Ширдина рассуждала на близкие нам всем темы: времени, границами мифа и реальности, образе женщины и ее силе. Недалеко уходя от духовного искусства и иконописи автор обращается к «умиротворяющему» синему цвету, из которого появляются герои, подчиняет пластику персонажей архитектуре. Подчиненные всем формальным условиям работы художницы, тем не менее, созданы быть «терапевтическими»: в процессе работы над муралом, живописью или другим жанром Вера обращается к свободному эксперименту, не делает предварительных эскизов к объектам и дает материалу внести свои коррективы.
Кураторы экспозиции:
В своих живописных, а также скульптурных и пластичных работах художница вовлекает зрителя в диалог «о силе и зыбкости» и «мягкости с позиции силы», в ходе которого внешне холодные и безэмоциональные сцены и очеловеченные объекты раскрывают внутреннюю мягкость, уязвимость и доброту. Выбранный принцип – это попытка удержать «себя в себе», защитить свое личное пространство и остаться на уровне свободы вне материального. Руинированные образы неземных женщин и монументальных существ становятся ячейками мира, воплощающими тонкое стремление автора создать покров всему хрупкому на Земле.
Персональная выставка Веры Ширдиной «В воздухе слышится» открыта с 4 по 31 июля в Open You Gallery на Басковом переулке, 13-15.
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