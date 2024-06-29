В Эрмитаж после реставрации вернулась картина «Венера и Амур»

Специалисты в процессе реставрации провели физико-технологическое и химическое исследование картины. Это помогло выявить изменения первоначального вспомогательного рисунка. После удаления с полотна поздних записей проявился подлинный черный цвет её фона, раскрылись нюансы живописи, света и лессировки в тенях.

Также реставраторы обнаружили под старыми записями пальцев правой ноги Венеры. Ранее этот кусочек изображения считался утерянным. Посетители Эрмитажа также смогут теперь разглядеть светлые клёпки на колчане Амура. «Классический шедевр стал причастен к инновационным методам рассказа об искусстве и его финансирования с помощью новаторских финансовых институций», — отметил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сейчас стартует следующий этап — арт-токены в формате NFT выпустят уже на шедевр Кранаха, они отразят процесс реставрации картины. Часть NFT пополнят цифровую коллекцию Государственного Эрмитажа, а остальные поступят в свободную продажу. Средства от второго этапа проекта «Цифровое искусство» пойдут на реставрацию убранства Екатерины II - уникального резного зеркала и туалетного набора первой половины XVIII века, украшенных алмазами и жемчугом, до 1789 года составлявшие часть интерьера комнат российской императрицы.

Ранее мы рассказывали о том, что В Эрмитаже отреставрируют ювелирные изделия Жереми Позье — одного из самых известных мастеров XVIII века («В контексте музейной истории Позье стал чем-то вроде эрмитажного бренда», — как говорит Михаил Пиотровский!).