В Эрмитаже отреставрируют ювелирные изделия Иремии Позье — одного из самых известных мастеров XVIII века

Дошедшее до наших дней достояние ювелира немногочисленно. Однако в Эрмитаже хранятся три ювелирных букета, созданных мастером, а также несколько табакерок и мушечниц. Реставрация ждет: табакерку с рубином, покрытую чеканкой и орнаментами из бриллиантов и рубинов; табакерку с корзиной цветов из бриллиантов и сапфиров; табакерку с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, украшенную также бриллиантами; мушечницу с двуглавым орлом зелёной эмали и бриллиантовым узором на затворе; круглая мушечницу с двуглавым орлом.

Реставрация под руководством заведующего Лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Игоря Малкиеля, а также заведующей Отделом западноевропейского прикладного искусства Ольги Костюк началась с исследования ювелирный предметов. Затем будут удалены загрязнения и проведена лазерная очистка. С помощью лазерной сварки специалисты устранят трещины и разрывы, а драгоценные камни заново закрепят. Деформации предполагается исправить лишь частично – там, где это необходимо для сохранности предметов.