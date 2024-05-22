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Искусство

В Эрмитаже отреставрируют ювелирные изделия Иремии Позье — одного из самых известных мастеров XVIII века

После завершения работы Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Отдела научной реставрации и консервации музея все пять ювелирных изделий займут место на постоянной экспозиции в Галерее драгоценностей Государственного Эрмитажа.

Табакерка с корзиной цветов Санкт-Петербург, 1750 год
hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Табакерка с корзиной цветов Санкт-Петербург, 1750 год

hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Франко-швейцарский ювелир, мемуарист, художник Иремия Позье был придворным ювелиров трёх императриц —  Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. В церемониях коронации вплоть до Николая II использовали Большую императорскую корону его авторства — первоначально она была создана для венчания на престол Екатерины II. В арсенале ювелира были не только главные атрибуты августейших особ, но и знаменитые букеты из драгоценных камней, броши, эгреты, пряжки-аграфы, серьги, табакерки и мушечницы.

«В контексте музейной истории Позье стал чем-то вроде эрмитажного бренда», – отмечает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Круглая мушечница. Санкт-Петербург, конец 1750-х годов
hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Круглая мушечница. Санкт-Петербург, конец 1750-х годов

hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Дошедшее до наших дней достояние ювелира немногочисленно. Однако в Эрмитаже хранятся три ювелирных букета, созданных мастером, а также несколько табакерок и мушечниц. Реставрация ждет: табакерку с рубином, покрытую чеканкой и орнаментами из бриллиантов и рубинов; табакерку с корзиной цветов из бриллиантов и сапфиров; табакерку с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, украшенную также бриллиантами; мушечницу с двуглавым орлом зелёной эмали и бриллиантовым узором на затворе; круглая мушечницу с двуглавым орлом.

Реставрация под руководством заведующего Лабораторией научной реставрации драгоценных и археологических металлов Игоря Малкиеля, а также заведующей Отделом западноевропейского прикладного искусства Ольги Костюк началась с исследования ювелирный предметов. Затем будут удалены загрязнения и проведена лазерная очистка. С помощью лазерной сварки специалисты устранят трещины и разрывы, а драгоценные камни заново закрепят. Деформации предполагается исправить лишь частично – там, где это необходимо для сохранности предметов.

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