В дизайн-галерее «Тета» открылась поп-ап студия паблик-арт художника Ивана Шкулипы

Хабаровский художник-самоучка Иван Шкулипа начинал на гребне уличной волны вместе с Лешей Мелки и Вовой Цыганом, занимался перформансами и кастомными арт-объектами для модных брендов, а теперь продает свои работы футболисту Федору Смолову. Паблик-артист обращается к отточенному формальному минимализму — изображает обычного человека в скоротечном моменте: за танцем, на спортивной тренировке, во время прогулки или за игрой на трубе.