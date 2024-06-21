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Искусство

В дизайн-галерее «Тета» открылась поп-ап студия паблик-арт художника Ивана Шкулипы

Его сверхпопулярные мальчики-с-пальчик и дюймовочки появились на стенах кафе Eggsellent, салона красоты SUITE Beauty Studio, израильского гастробара Rule 154 и многих других нетривиальных местах. Раскрыть тайну их привлекательности теперь можно воочию — понаблюдав за медитативным процессом создания живописи в рамках временного проекта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggselent
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggselent

Хабаровский художник-самоучка Иван Шкулипа начинал на гребне уличной волны вместе с Лешей Мелки и Вовой Цыганом, занимался перформансами и кастомными арт-объектами для модных брендов, а теперь продает свои работы футболисту Федору Смолову. Паблик-артист обращается к отточенному формальному минимализму — изображает обычного человека в скоротечном моменте: за танцем, на спортивной тренировке, во время прогулки или за игрой на трубе. 

tetadesigngallery / Тета
tetadesigngallery / Тета

Поп-ап мастерская в дизайнерской галерее Тета (проект «позитивного искусства» архитектора Любы Леонтьевой и мебельщика Игоря Островского), открывшаяся в конце мая, раскроет тайны популярных работ художника. Зрители свободно могут наблюдать за процессом и задать интересующий вопрос художнику — устроить своеобразный блиц artist-talk. Помимо свежих работ, созданных в прямом эфире, в галерее представлены и архивные произведения автора.

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