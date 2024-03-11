Кафе Eggsellent: завтраки весь день, игристое с блестками и Джон Траволта в Коломне

На перекрестке набережной Мойки и Крюкова канала, в трех минутах от Мариинского театра, появились завтраки all day long! Основательницы сверхуспешного проекта Eggsellent Светлана Михалева и Полина Юрова открыли в Коломне свое первое полноценное кафе в Петербурге: раньше за их яйцами нам приходилось ездить в корнер на Василеостровский рынок.
По выходным теперь и москвичи, и петербуржцы выстраиваются в очереди к практически кукольным домикам с завтраками (никакого бронирования!). Свое первое полноформатное кафе в Петербурге девушки возвели на набережной Мойки, 102, в здании с неоклассическим фасадом из натурального серого камня и овальным окном, сквозь которое можно подглядывать за кухней и контрастом интерьера.
Фирменный розовый и желтый цвета остались на месте и зажили новой жизнью в разных радостных оттенках. Центральный элемент этих 124 квадратных метров — растекшийся желток — барная стойка и глянцевый пол, цвет которого градиентом перетекает на стену. Все эти фантасмагоричные скругленные формы мебели придумывали архитекторы из студии Kidz. Некоторые столы выполнены из эпоксидной смолы, в стульях рассредоточены блестки. Белую стену разрисовывал художник Иван Шкулипа, специализирующийся на маленьких человекчах (найдите здесь танцующего Джона Траволту!).
В меню полнейшее торжество хлеба и яиц. Есть раздел с проверенными хитами The best of Eggsellent. Там ищите трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши со слабосоленым лососем, драники с крабом или супер-люкс бутерброд на тартине с семечками, сливочным сыром, гуакамоле с пико-де-гайо, лососем и яйцами пашот в количестве двух штук. Есть сытный большой английский завтрак с глазуньей, колбаской на гриле, бобами, томатным джемом, беконом и жареными шампиньонами. А блюдо под названием «деревенский кайф» представляет собой пару картофельных вафель с соусом блю-чиз и глазуньей со свежим укропом.
Eggsellent славится еще и завтраками-конструкторами — все могут просто разложить на тарелке или собрать бутерброд. В основе два яйца (опционально пашот, скрэмбл, глазунья или омлет), поджаренный тост, сливочный сыр и хрустящий салат, к которым можно выбрать мини-сосиски, жареный халуми, мини-панкейки, докторскую колбасу или малосольный огурчик.
В качестве спешла — дико модный гриль-чиз «Рубен» с томленой свининой и жареной капустой, горчичным соусом и карамелизированным луком. А вариант, приближенный к ЗОЖ, сливочная каша из обжаренного булгура с бататом, шалфеем и креветками, покрытых соусом из тархуна и хлопьев чили.
В собственном кенди-шоп торгуют глазированными сырками, которые делают сами, в двух вариантах: в шоколадно-ореховой глазури с молочным шоколадом внутри или с сублимированной малиной и кусочками клубники. Идеальную пару составят местные сезонные напитки, за которыми стоит ехать специально! В цветочный айс-латте с кокосовым молоком добавляют нюансы розы и бузины, дальгона-матча (помните тренд?) делают со вкусом «рафаэлло», а карамельный кофе награждают вкусом любимой конфеты «Коровка».
В этом Eggsellent нас уважили и пивом к завтраку, и коктейлями вроде «Мимозы». Но самое главное — в ваше утреннее игристое с удовольствием добавят блесток. Снимать обязательно со вспышкой!
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