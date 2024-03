Кафе Eggsellent: завтраки весь день, игристое с блестками и Джон Траволта в Коломне

В меню полнейшее торжество хлеба и яиц. Есть раздел с проверенными хитами The best of Eggsellent. Там ищите трюфельно-апельсиновый бенедикт на поджаренной бриоши со слабосоленым лососем, драники с крабом или супер-люкс бутерброд на тартине с семечками, сливочным сыром, гуакамоле с пико-де-гайо, лососем и яйцами пашот в количестве двух штук. Есть сытный большой английский завтрак с глазуньей, колбаской на гриле, бобами, томатным джемом, беконом и жареными шампиньонами. А блюдо под названием «деревенский кайф» представляет собой пару картофельных вафель с соусом блю-чиз и глазуньей со свежим укропом.

Eggsellent славится еще и завтраками-конструкторами — все могут просто разложить на тарелке или собрать бутерброд. В основе два яйца (опционально пашот, скрэмбл, глазунья или омлет), поджаренный тост, сливочный сыр и хрустящий салат, к которым можно выбрать мини-сосиски, жареный халуми, мини-панкейки, докторскую колбасу или малосольный огурчик.

В качестве спешла — дико модный гриль-чиз «Рубен» с томленой свининой и жареной капустой, горчичным соусом и карамелизированным луком. А вариант, приближенный к ЗОЖ, сливочная каша из обжаренного булгура с бататом, шалфеем и креветками, покрытых соусом из тархуна и хлопьев чили.