«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

14 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Мы встретимся с нашими героями, гостями и лауреатами в новой и громкой локации — «Лахта Центре». А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Искусство».
Виталий Пушницкий
Художник, автор книг и философ
Федор Хиросигэ
Художница
Александр Цикаришвили и Лиза Цикаришвили
Художники
Сергей Тиснек
Художник
Иван Чечот
Искусствовед, писатель
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
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