«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

14 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Мы встретимся с нашими героями, гостями и лауреатами в новой и громкой локации — «Лахта Центре». А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Искусство».