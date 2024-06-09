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Искусство

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Искусство»

14 июня состоится церемония награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024. Мы встретимся с нашими героями, гостями и лауреатами в новой и громкой локации — «Лахта Центре». А пока готовимся и знакомимся с лауреатами номинации «Искусство».

Ася Минеева

Виталий Пушницкий

Художник, автор книг и философ

Мария Грабарева/Anna Nova Gallery

Федор Хиросигэ 

Художница

Варвара Топленникова/галерея «Объединение»

Александр Цикаришвили и Лиза Цикаришвили

Художники

архивы фонда «Антон тут рядом»

Сергей Тиснек

Художник

Иван Чечот

Искусствовед, писатель

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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