Галеристы Ольга Профатило, Юлия Лобойко, Реваз Жвания и Евгения Сероусова рассказали об изменениях, происходящих с течением времени в концепции и составе художников галерей, обсудили нюансы участия в международных и отечественных ярмарках совриска, а также дали советы, на что нужно обратить внимание на предстоящей ярмарке 1703, которая пройдет с 5 по 9 июня в ЦВЗ «Манеж».
Дискуссию открыли издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская и генеральный директор ярмарки современного искусства 1703 Алиса Преснецова, они рассказали о целях 1703 и совместном арт-гиде по современному искусству, в котором особое место занимает тема коллекционирования.
Алиса Преснецова
генеральный директор ярмарки современного искусства 1703
«Я благодарю вас за любовь к современному искусству. Ярмарка 1703 инициирована ПАО «Газпром» и является закономерным шагом системной поддержки культуры и искусства в нашем городе. Проект создает точки соприкосновения искусства и зрителей, культуры и бизнеса, исторического наследия города и современных художественных практик. Пожалуйста, будем коллекционировать искусство вместе!».
Инесса Гаевская
издатель «Собака.ru»
«В нашем арт-дропе «Коллекционировать искусство» мы подготовили большой раздел, посвященный современным художникам. Он станет незаменимой помощью и руководством для всех, кто уже занимается или только планирует увлечься коллекционированием. Отдельное внимание хочу обратить внимание на интервью с Эриком Булатовым, работы этого художника станут лучшим вложением в любую коллекцию».
Модератором дискуссии выступила технический директор ярмарки 1703 Ангелина Карпухина, первым вопросом она подняла тему изменения концепции галереи с течением времени — что остается неизменным, а что естественным образом трансформируется в жизни галереи и отношениях с художниками.
Ольга Профатило
арт директор и сооснователь Myth Gallery
«Нашей галерее через неделю исполняется пять лет. Изначально мы думали сосредоточиться на современных молодых художниках Петербурга, но те авторы, с кем мы начали и продолжаем работать, сейчас имеют достаточно широкую географию, так что нам не удалось сфокусироваться только на локальном контексте. Не могу сказать, что с течением времени очень изменился пул авторов - с большинством художников мы продолжаем сотрудничать и сегодня, но концепция изменилась. Изначально мы думали, что это будет молодые авторы, которые имеют совсем небольшую представленность на рынке, но за эти пять лет почти все художники, с кем мы сотрудничали, очень сильно выросли. Так что мы для себя в этом году определили, что фокусируемся на художниках, которые уже имеют свою историю, они признаны, но при этом цена на их работы не так значительно выросла. В то же время смотреть на молодежь мы не прекращаем и ежегодно отдаем месяц в нашем выставочном плане на студенческие проекты. Надо сказать, что с одним из авторов из такого проекта мы сейчас подписываем договор и будем делать ее персональные проекты».
Юлия Лобойко
куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»
«Палаты» — петербургский проект, который представлен и в Москве. Изначально мы открывались как галерея, которая концентрировалась вокруг дизайна и функционального искусства. Эта категория не такая распространенная, как хотелось бы, коллекционный дизайн в целом новое направление в мировой среде. Это сфера предметов, созданных с определенной функцией, но при этом обладающих вложенным смыслом, то есть являющихся художественным объектом. Также мы занимаемся дизайнерскими объектами, созданными вручную. Мы ездим в экспедиции в различные регионы, где ищем авторов необычных материалов, утраченных техник, но презентуем их в современном, а не историческом контексте — наши задачи в осмыслении, переосмыслении и осовременивания».
Реваз Жвания
художник, коллекционер, основатель DiDi Gallery
«Мы основали галерею в 1998 году, когда никто еще не понимал галерею как институцию. Наша задача тогда была простой и понятной — мы поддерживали неофициальное искусство, в пуле наших авторов были конформисты, авангардисты, которые никем не признавались, их отовсюду изгоняли. Я сам был одним из таких художников. Параллельно мы в галерее занимались и молодыми современными авторами. И я очень рад, что ребята, которых мы нашли тогда, сейчас стали известными художниками, сотрудничают с прекрасными современными галереями. Все это время мы сохраняем наш девиз «Живите с искусством».
Евгения Сероусова
куратор отдела новейших течений Русского музея и основатель концептуального пространства Maison 25
«Я работаю в Русском музее уже 14 лет, а в 2019 году у меня появилась возможность открыть площадку Maison 25. Изначально я вкладывала в нее просветительскую миссию, хотелось дать возможность людям потрогать, понюхать, погладить искусство, которое представляет музейную ценность. В 2020 году мы сдвинули фокус в сторону цифрового искусства и в какой-то степени подтолкнули к нему аналоговых художников. Сейчас мы продолжаем работать на стыке фиджитальных форм, поддерживаем связь аналогового и цифрового мира. А Maison 25 остается просветительским проектом, где мы в самых разных форматах рассказываем нашим гостям о современном искусстве».
Особый упор во время дискуссии был сделан на опыте представленности галерей на различных ярмарках. Галеристы рассказали о сложностях, которые испытывают российские галереи на мировой арт-арене, о путях их преодоления и важности внедренности в мировое сообщество прежде всего для художников. Кроме того, галеристы рассказали о тех позитивных изменениях, которые начали происходить в арт-сообществе с появлением ярмарки 1703.
Ольга Профатило
арт директор и сооснователь Myth Gallery
«Ярмарка — это та площадка, которая позволяет галерее за достаточно короткий промежуток времени получить новую аудиторию, в том числе коллекционеров. При этом крайне важно правильно сориентировать фокус своего искусства на потенциальную аудиторию, потому что ярмарки отличаются друг от друга и на каждую из них коллекционерское сообщество приходит с разными запросами. Особенно важно это учитывать, выходя на новые рынки. Мы, как галерея, ежегодно участвуем в ярмарке Cosmoscow, два раза участвовали в венской ярмарке, два раза в Бордо и сейчас вернулись из Южной Кореи. Когда мы приехали в первый на Viennacontemporary, нам удалось попасть в формат, привлечь местных коллекционеров. В Бордо аудитория оказалась более закрытой. Так что рынок нужно к себе приучать. Перед поездкой в Южную Корею нам казалось, что местное сообщество хочет видеть что-то ультрамодное, ультрасовременное, очень дигитальное. А когда приехали на ярмарку KIAF, поняли, что все, что мы себе нафантазировали, вообще не соответствует действительности. Азиатская аудитория любит холст, масло, чтобы обязательно был какой-то нарратив, история, либо заимствованная из массовой культуры, либо из мифологии, либо из каких-то их традиционных историй. Так что участие в мировых ярмарках — это всегда сложно, но это нужно делать в первую очередь, конечно, для того чтобы тестировать себя. Когда ты встаешь в ряд с мировыми галереями, очень быстро понимаешь, чего ты стоишь и стоишь ли чего-то, не только с точки зрения качества искусства, но и с точки зрения ликвидности. Ярмарка 1703 же дает нам возможность встретиться с петербуржцами в Петербурге, открыться широкой аудитории».
Юлия Лобойко
куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»
«Наша миссия — интеграция локального ДНК в объекты, актуальные для мировой культуры. В 2019 году, когда рынок был переполнен зарубежным искусством, мы решили заниматься локальным и под одной крышей объединять разных авторов, разные проекты, посвященные теме функционального искусства. И хоть наш проект никогда не замышлялся в качестве медиа или образовательного, нам приходится заниматься просветительской деятельностью, рассказывать о том, как функциональное искусство сохраняет статус арт-объекта. Так что ярмарки для нас невероятная возможность расширить пул аудитории, взаимодействовать с коллекционерами, познакомить зрителей с новыми работами. Сейчас мы впервые вывозим объекты за границу — и вы не представляет, как это сложно. Если раньше было ощущение, что мы выходим на арену цирка, то теперь нужно еще в горящие кольца прыгать. Но участие в ярмарках, как международных, так и российских, — это репутационная история, поддержка наших авторов, возможность закрепить их мастерство, талант, получить признание».
Реваз Жвания
художник, коллекционер, основатель DiDi Gallery.
«С точки зрения ярмарок искусства до последнего времени наша культурная столица находилась в провинциальном положении. И я очень рад, что 1703 удалось это изменить - спасибо Газпрому, что он помогает развитию искусства. В прошлом году мы активно работали сразу на двух площадках — это Blazar и Cosmoscow. На Blazar наши молодые художники произвели фурор, мы каждый день меняли экспозицию и даже приходилось довозить предметы из Петербурга. Что касается международного рынка, то в нашей галерее работа ведется в обратную сторону: мы из-за рубежа привозим в Россию произведения тех наших великих художников, которые в советское время не признавались, жили в эмиграции и продолжали свое творчество за рубежом. Появление ярмарки 1703 — это огромная возможность показывать наших художников широкому зрителю».
Евгения Сероусова
куратор отдела новейших течений Русского музея и основатель концептуального пространства Maison 25
«Для меня лично и для Русского музея участие в ярмарке 1703 — это классная возможность пообщаться с галереями, открыть для себя новых художников. Это как история с сообщающимися сосудами: ярмарка открывает новые имена нам, а мы ярмарке. А для Maison 25 это хорошая возможность привести на ярмарку наших постоянных зрителей, придумать разные форматы, от медиации до индивидуальных интересных дискурсов, выделить любимчиков, рассказать и подсветить тренды».
К ярмарке 1703 каждая галерея тщательно готовится, собирая определенный пул художников и создавая новые проекты. Какие задачи при этом становятся главными и что покажут галереи в третьем выпуске ярмарки?
Ольга Профатило
арт директор и сооснователь Myth Gallery
«В Петербурге выход на территорию современного искусства сродни катанию по тонкому льду, и мы хотели сделать проект, который вызовет интерес, эмоции. У Манежа есть своя аудитория, которая из года в год посещает выставки. Поэтому нам было важно сделать такой стенд, который будет и понятен, и одновременно выводить все то, с чем мы работаем, на максимально высокий уровень восприятия. В прошлом году у нас была тотальная инсталляция Вадима Михайлова, в этом году мы будем представлять соло проект Егора Федоричева, специально созданный для ярмарки. Мы решили, что в Петербурге будем идти этим путем — не создавать ощущение множественной представленности разных авторов, поскольку всех можно увидеть в галерее, а раскрыть петербургской аудитории каждого из наших авторов с новой стороны».
Юлия Лобойко
куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»
«Наша задача на ярмарке 1703 — представить категорию дизайна, не самую популярную до сих пор в России. Мы покажем несколько работ Руслана Мазлоева, которые создаются из рогоза в народной черкесской технике плетения циновок. Виктория Дего представит панно из тончайших листов из фарфора. Покажем работы художницы из Череповца в технике ажурного шпалерного ткачества из джута и работу автора из Ростова-на-Дону в технике аппликации из латунной сетки».
Реваз Жвания
художник, коллекционер, основатель DiDi Gallery
«Мы в этом году впервые участвуем в ярмарке 1703 и хотим показать наших основных художников. Будет новый проект Саши Браулова, который создан вокруг принципиальных высказываний художника. Привезем экспериментальные работы скульптора Влада Муханова, который работает в классическом стиле, но с применением новых технологий. Виктория Бодрова покажет серию тонких рисунков с переходом в коллажи. Артем Максимов, который прославился серией фарфоровых омоновцев, представит новую серию «Праздник непослушания». Даниил Дэге представит работы на грани понимания классического и современного искусства. Павел Плетнев покажет новую серию «Банки». Всех этих художников объединяет любовь к искусству в разных жанрах. Искусство должно быть разнообразным, и каждый зритель, который приходит на ярмарку, обязательно найдет что-то нужное для себя. Я считаю, что направлять — это неправильно. Главное, чтобы каждый зритель нашел то произведение, от которого в душе ёкнет».
Евгения Сероусова
куратор отдела новейших течений Русского музея и основатель концептуального пространства Maison 25
«В нашей работе важно выстраивать историю, концепцию, руководствоваться внутренним импульсом, в какой-то степени руководить художником, продвигать его, заставлять задуматься на определенные темы, вывести из зоны комфорта. В прошлом году на 1703 мы показывали работы Саши Рощина, и они вызвали невероятный отклик. Почти год мы с Сашей готовили новый проект на тему переосмысления победы природы над достижениями человечества и погружения ее в культурные слои».
Зрители дискуссии подняли вопрос коллекционирования – чем оно отличается от собирательства или интерьерного украшения?
Коллекционер Кирилл Авелев: «Как правило, любое приобретение прекрасного начинается с украшения стен. Какие слова вы находите, когда интерьерные возможности заканчиваются и в чем, собственно говоря, разница между дизайном интерьерным и коллекционированием?»
Юлия Лобойко, куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»: «Картина, которую мы вешаем на стену или любой объект, который мы ставим в пространстве, так или иначе вызывает у нас привыкание. С одной стороны, мы не можем без него обойтись, но, с другой стороны, рано или поздно произведение надоедает, оно перестает вызывать эмоции. Я в этом случае советую не бояться покупать работы любимого или понравившегося художника сериями и делать мини экспозицию».
Ольга Профатило, арт-директор и сооснователь Myth Gallery: «Я советую ходить на ярмарки с арт-медиаторами, и очень важно найти своего человека, которому ты доверяешь. Он познакомит с новыми художниками и вместе вы сможете сформировать коллекцию».
Михаил Бажин, бизнесмен: «Что такое своевременное коллекционирование и как на нем заработать?»
Реваз Жвания, художник, коллекционер, основатель DiDi Gallery: «Обеспеченные люди не обязательно должны быть коллекционерами, но могут быть меценатами. Вложение в культуру – бесценно. Сейчас вы помогаете художнику, а через время он сделает духовную жизнь вашего правнука более наполненной. Если же вы хотите именно зарабатывать на искусстве, обратитесь к галеристам. Галерист — это фильтр между художником и покупателем, он поможет вам отличить настоящее искусство от интерьерного украшения».
Юлия Лобойко, куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»: «Отвечу на вопрос про своевременность. Покупая сразу серию работ художника, вы покупаете целую историю и не факт, что она повторится. Вот что значит своевременно».
Ольга Профатило, арт-директор и сооснователь Myth Gallery: «Мы немного все-таки путаем термины инвестиционное коллекционирование и коллекционирование в целом, потому что коллекционирование отличается от собирательства тем, что в коллекция выстроена по определенным принципам: имя, поколение художников, тема. Когда мы говорим об инвестиционном коллекционировании, то дело уже не в концепте, а в цене: вкладываться в мировых художников, которые стоят по 50 - 100 тысяч евро, более выгодно. Мы сейчас в таком положении, когда нам еще предстоит вывести наших художников на мировой рынок. Для этого наши коллекционеры тоже должны стать международными. Чем больше мы будем покупать, в том числе молодого искусства, тем больше наш рынок будет развиваться».
Фоторепортаж с мероприятия уже размещен на нашем сайте в разделе «Светская хроника». Ярмарка современного искусства 1703 будет работать в Манеже с 5 по 9 июня — увидимся!
Фото: Ася Минеева
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