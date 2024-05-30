Зрители дискуссии подняли вопрос коллекционирования – чем оно отличается от собирательства или интерьерного украшения?

Коллекционер Кирилл Авелев: «Как правило, любое приобретение прекрасного начинается с украшения стен. Какие слова вы находите, когда интерьерные возможности заканчиваются и в чем, собственно говоря, разница между дизайном интерьерным и коллекционированием?»

Юлия Лобойко, куратор и основатель галереи локального дизайна «Палаты»: «Картина, которую мы вешаем на стену или любой объект, который мы ставим в пространстве, так или иначе вызывает у нас привыкание. С одной стороны, мы не можем без него обойтись, но, с другой стороны, рано или поздно произведение надоедает, оно перестает вызывать эмоции. Я в этом случае советую не бояться покупать работы любимого или понравившегося художника сериями и делать мини экспозицию».

Ольга Профатило, арт-директор и сооснователь Myth Gallery: «Я советую ходить на ярмарки с арт-медиаторами, и очень важно найти своего человека, которому ты доверяешь. Он познакомит с новыми художниками и вместе вы сможете сформировать коллекцию».