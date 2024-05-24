Что такое своевременное коллекционирование? Обсудили на дискуссии «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703

Дискуссия о коллекционировании искусства продолжается. Новая встреча, которую мы вновь провели вместе с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, была посвящена эстетическому опыту зрителя и своевременному коллекционированию. В Николаевском дворце собрались эксперты арт-рынка, а также заинтересованные слушатели: бизнесмены, представители художественного, музыкального и фэшн-комьюнити Петербурга. Еще чуть-чуть и коллекционировать искусство будут все!
Спикерами дискуссии «Эстетический опыт зрителя и своевременное коллекционирование» стали коллекционер и основатель галереи DiDi Реваз Жвания, основательница галереи MYTH Ольга Профатило, создательница концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко, создательница концепт-пространства Maison25 Евгения Сероусова. Модерировала диалог профессионалов исполнительный директор ярмарки современного искусства 1703 Ангелина Карпухина.
Наталья Шумакова
Ольга Звагольская
Александр Седельников, Дарья Любимова
Кирилл Дорменев
Елена Юферева
Инна Тарасова, Ольга Маталыцкая
Елизавета Савинкова
Полина Белова, Кирилл Прокофьев
Мария Трунтаева, Александра Пичкалёва
Наталья Шумакова
Ирина Гирдина
Ксения Сидорова, Анна Ковалева
Татьяна Тангирова
Среди слушателей отметились главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, коллекционеры Кирилл Авелев и Игорь Суханов, художник Виталий Пушницкий, бизнесмен Михаил Баженов, совладелец ювелирного дома SASONKO Григорий Сасонко, управляющий партнер архитектурного бюро Red Line и коллекционер Полина Малина.
Александр Седельников
Зарина Ахметзянова
Полина Малина-Погодина
Екатерина Дударёнок
Кирилл Пикульский, Екатерина Гладких
Ольга Коста
Полина Белова, Марат Богдалов
С тезисами дискуссии «Эстетический опыт зрителя и своевременное коллекционирование» вы сможете познакомиться у нас на сайте. Следите за обновлениями и коллекционируйте искусство!
«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 благодарят за поддержку партнеров:
Первый российский автомобильный бренд класса люкс AURUS
Петербургского девелопера RBI
Ювелирный бренд ALROSA Diamonds
Конфетную фабрику Культура
Школу Masters
Компанию Joia
Магазины красоты Cosmotheca
Отель «Астория»
Фото: Елизавета Медунецкая, Ася Минеева
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