Что такое своевременное коллекционирование? Обсудили на дискуссии «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703

Дискуссия о коллекционировании искусства продолжается. Новая встреча, которую мы вновь провели вместе с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, была посвящена эстетическому опыту зрителя и своевременному коллекционированию. В Николаевском дворце собрались эксперты арт-рынка, а также заинтересованные слушатели: бизнесмены, представители художественного, музыкального и фэшн-комьюнити Петербурга. Еще чуть-чуть и коллекционировать искусство будут все!