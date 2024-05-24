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Репортажи

Что такое своевременное коллекционирование? Обсудили на дискуссии «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703

Дискуссия о коллекционировании искусства продолжается. Новая встреча, которую мы вновь провели вместе с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, была посвящена эстетическому опыту зрителя и своевременному коллекционированию. В Николаевском дворце собрались эксперты арт-рынка, а также заинтересованные слушатели: бизнесмены, представители художественного, музыкального и фэшн-комьюнити Петербурга. Еще чуть-чуть и коллекционировать искусство будут все!

Спикерами дискуссии «Эстетический опыт зрителя и своевременное коллекционирование» стали коллекционер и основатель галереи DiDi Реваз Жвания, основательница галереи MYTH Ольга Профатило, создательница концепт-стора «Палаты» Юлия Лобойко, создательница концепт-пространства Maison25 Евгения Сероусова. Модерировала диалог профессионалов исполнительный директор ярмарки современного искусства 1703 Ангелина Карпухина.

Евгения Сероусова, Юлия Лобойко, Ольга Профатило
Евгения Сероусова, Реваз Жвания, Юлия Лобойко, Ольга Профатило, Ангелина Карпухина
Реваз Жвания
Реваз Жвания
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Юлия Лобойко
Юлия Лобойко
Ольга Профатило, Юлия Вяткина
Юлия Вяткина, Ольга Профатило
Ангелина Карпухина
Ангелина Карпухина
Вероника Арутюнян, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина
Варвара Баранова, Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алёна Платонова
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Елена Давыдова. Екатерина Мокроусова-Гульельми
Елена Давыдова, Екатерина Мокроусова-Гульельми
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Михаил Баженов, Анастасия Контарович
Михаил Баженов, Анастасия Контарович
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Кирилл Авелев
Кирилл Авелев
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Григорий Сасонко
Григорий Сасонко
Екатерина Сираканян
Екатерина Сираканян
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Галина и Илья Линник

Галина и Илья Линник 

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Елена Плахтий
Елена Плахтий
Наталья Шумакова

Наталья Шумакова

Варвара Баранова
Варвара Баранова
Полина Апреликова. Лия Шахницкая
Полина Апреликова, Лия Шахницкая
Ольга Звагольская

Ольга Звагольская

Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Виталий Пушницкий. Полина Малина-Погодина
Виталий Пушницкий, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Полина Малина-Погодина
Светлана Соколова, Максим Болонкин
Максим Болонкин, Светлана Соколова
Александр Седельников, Дарья Любимова

Александр Седельников, Дарья Любимова

Юлия Вяткина
Юлия Вяткина
Алёна Платонова
Алёна Платонова
Кирилл Дорменев

Кирилл Дорменев

Елена Юферева

Елена Юферева

Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Инна Тарасова, Ольга Маталыцкая

Инна Тарасова, Ольга Маталыцкая

Елизавета Савинкова

Елизавета Савинкова

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Полина Белова, Кирилл Прокофьев

Полина Белова, Кирилл Прокофьев

Мария Трунтаева, Александра Пичкалёва

Мария Трунтаева, Александра Пичкалёва

Наталья Шумакова

Наталья Шумакова

Ирина Гирдина

Ирина Гирдина

Ксения Сидорова, Анна Ковалева

Ксения Сидорова, Анна Ковалева

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Татьяна Тангирова

Татьяна Тангирова

Среди слушателей отметились главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, коллекционеры Кирилл Авелев и Игорь Суханов, художник Виталий Пушницкий, бизнесмен Михаил Баженов, совладелец ювелирного дома SASONKO Григорий Сасонко, управляющий партнер архитектурного бюро Red Line и коллекционер Полина Малина.

Алиса Преснецова. Ирина Гирдина
Алиса Преснецова, Ирина Гирдина
Александр Седельников

Александр Седельников

Зарина Ахметзянова

Зарина Ахметзянова

Полина Малина-Погодина

Полина Малина-Погодина

Екатерина Дударёнок

Екатерина Дударёнок

Кирилл Пикульский, Екатерина Гладких

Кирилл Пикульский, Екатерина Гладких

Ольга Коста

Ольга Коста

Полина Белова, Марат Богдалов

Полина Белова, Марат Богдалов

Соколова Светлана
Соколова Светлана
Максим Болонкин
Максим Болонкин
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Татьяна Зиза
Татьяна Зиза
Ангелина Карпухина
Ангелина Карпухина
Евгения Сероусова, Реваз Жвания
Евгения Сероусова, Реваз Жвания
Юлия Лобойко
Юлия Лобойко
Алёна Платонова, Вероника Арутюнян
Вероника Арутюнян, Алёна Платонова

С тезисами дискуссии «Эстетический опыт зрителя и своевременное коллекционирование» вы сможете познакомиться у нас на сайте. Следите за обновлениями и коллекционируйте искусство!

«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 благодарят за поддержку партнеров:

Первый российский автомобильный бренд класса люкс AURUS

Петербургского девелопера RBI

Ювелирный бренд ALROSA Diamonds

Конфетную фабрику Культура

Школу Masters

Компанию Joia

Магазины красоты Cosmotheca

Отель «Астория»

Фото: Елизавета Медунецкая, Ася Минеева

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Теги:
Ярмарка искусства 1703
Люди:
Реваз Жвания, Кирилл Авелев, Анжелика Котова Елена Давыдова, Варвара Баранова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Светлана Соколова , Максим Болонкин, Соколова Светлана, Евгения Сероусова, Юлия Лобойко, Елизавета Замарина, Татьяна Зиза, Полина Апреликова, Михаил Стацюк, Игорь Суханов, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Елена Плахтий, Григорий Сасонко, Екатерина Сираканян, Михаил Баженов, Инесса Гаевская, Виталий Пушницкий, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович

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