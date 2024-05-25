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Искусство

Коллекция музея Достоевского пополнится картинами Валерия Мишина

Речь идет о работах, созданных по мотивам романа «Преступление и наказание». Десять произведений, посвященных творчеству писателя, впервые экспонируются на выставке «Портретное сходство».

Фото: музей Достоевского
Фото: музей Достоевского
Фото: музей Достоевского
Фото: музей Достоевского

«Живопись, то есть работы по роману «Преступление и наказание», впервые экспонируются на этой выставке. Я нарисовал четыре парных сюжета по принципу рецептуализма, неустанно пропагандируемого поэтом Славой Леном, чей портрет включен в общую экспозицию выставки. Надеюсь, принцип "картина и ее двойник", идея максимального сюжетного и изобразительного взаимодополнения, как нельзя лучше подходит в данном случае, ведь двойник прежде всего был у Раскольникова, это его внутренний голос, вопрошающий и сомневающийся. Впоследствии часть экспонируемых картин будет передана в дар музею», — цитирует художника ТАСС.

На выставке также представлены 32 портрета петербургских и московских художников из книги Мишина «Портретное сходство. Рисунки и тексты». По словам художника, они были отобраны по стилистическим признакам, чтобы создать единую выставочную структуру. Экспозиция будет доступна до 23 июня.

Недавно мы рассказывали о том, что в Эрмитаже открылась выставка «Сотворение книги. Редкая книга из Санкт-Петербурга» с работами Михаила Шемякина, Михаила Гавричкова и Александра Флоренского.

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