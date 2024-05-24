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Искусство

Максим Има и Никита Dusto объединят моду и стрит-арт на выставке «Arc»

Уличное искусство вступает в полемику с артефактами пост-консьюмеризма.

Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Максимом Имой

Выставка «Arc», которая открывается 1 июня, покажет работы петербургских стрит-артистов Peeks, Ялты-1970.г, Севы. Команды «ТОЙ», Liza Ficus, Dima Retro, Aerosolart.87, Andrey Ogonek, Оккультры, Humor, Yura Zabse, Сергея Хеато, а также Максима Имы, Никиты Dusto — они же выступают кураторами проекта. «Кураторский принцип у меня простой — не ущемлять права художника, не указывать, что ему делать. Уважение к авторам, уважение к зрителя и немного юмора — вот и все», — заявлял Има в интервью для премии Собака.ru «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга». Схожая идея заложена и в «Arc», «где некоторые предметы органично вписались в пространство, будто они находились там всегда, другие же наоборот выбиваются из среды, слегка иронизируя над уличной культурой».

Кураторский концепт Максима Имы и Никиты Dusto разворачивается вокруг метафоры арки или портала, проход, связывающий с новыми направлениями, сочетаниями — современную уличную культуру с массовым потреблением.

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Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Максимом Имой
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Максимом Имой

Выставка «Arc» открыта с 1 по 30 июля в интерьерах магазина Kixbox на Садовой улице, 7.

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