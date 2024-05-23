На необъятной территории России выделяются несколько точек сосредоточения самобытного уличного искусства. Часто культура, топонимика, архитектура и история самого места создают оригинальные условия для формирования самобытной уличной сцены. Открывшаяся 23 мая в красноярском Музейном центре «Площадь Мира» выставка «Стрит-арт столицы» — это одна из первых возможностей объединить в одной институции разрозненные работы, представить широкий срез уличного искусства из 10-ти городов, а также попытаться проанализировать специфику каждого из регионов. На трех площадках покажут более 90 работ, полно позиционирующих региональную историю стрит-арта — 80 из них приехали в Красноярск из Петербурга: живопись, графика, ассамбляжи, скульптура с использованием найденных объектов и фотография. Выставка дополнена произведениями художников красноярской уличной сцены и Братска. Студийные работы представили с акционными объектами и повторами нелегальных интервенций.

В рамках проекта представлены работы художников из Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Самары, Перми, Москвы, Владимира и Братска. Среди участников: Никита Nomerz, Андрей Оленев, команда «ТОЙ», Рома Инк, арт-группа «Злые», Слава ПТРК, Андрей Люблинский, группа «Фрукты», Максим Има, Dusto, Турбен, Алексей Лука, Дмитрий Аске, Кирилл Кто, Святослав Spater, Арт Абстрактов, Григорий Шаров, Юрий Аверин, Александр Блосяк, Алексей Шидловский и многие другие. Кураторами проекта выступили Юрий Аверин, Анна Андреева, Алина Зоря, Надя Котова-Крушинская, Семён Некрасов.