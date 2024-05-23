Этот проект объединит художников из 10 городов России: Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Петербурга, Москвы, Архангельска, Самары, Владимира, Братска и Красноярска.
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На необъятной территории России выделяются несколько точек сосредоточения самобытного уличного искусства. Часто культура, топонимика, архитектура и история самого места создают оригинальные условия для формирования самобытной уличной сцены. Открывшаяся 23 мая в красноярском Музейном центре «Площадь Мира» выставка «Стрит-арт столицы» — это одна из первых возможностей объединить в одной институции разрозненные работы, представить широкий срез уличного искусства из 10-ти городов, а также попытаться проанализировать специфику каждого из регионов. На трех площадках покажут более 90 работ, полно позиционирующих региональную историю стрит-арта — 80 из них приехали в Красноярск из Петербурга: живопись, графика, ассамбляжи, скульптура с использованием найденных объектов и фотография. Выставка дополнена произведениями художников красноярской уличной сцены и Братска. Студийные работы представили с акционными объектами и повторами нелегальных интервенций.
В рамках проекта представлены работы художников из Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Самары, Перми, Москвы, Владимира и Братска. Среди участников: Никита Nomerz, Андрей Оленев, команда «ТОЙ», Рома Инк, арт-группа «Злые», Слава ПТРК, Андрей Люблинский, группа «Фрукты», Максим Има, Dusto, Турбен, Алексей Лука, Дмитрий Аске, Кирилл Кто, Святослав Spater, Арт Абстрактов, Григорий Шаров, Юрий Аверин, Александр Блосяк, Алексей Шидловский и многие другие. Кураторами проекта выступили Юрий Аверин, Анна Андреева, Алина Зоря, Надя Котова-Крушинская, Семён Некрасов.
«Уличное искусство в России еще в конце ХХ века было довольно вторично по отношению к зарубежным практикам, однако в конце 2000-х – начале 2010-х годов оно стало стремительно развиваться и превратилось в самобытное культурное явление. Сегодня становится очевидно, что одна из главных характеристик стрит-арта в России — наличие локальных сцен уличного искусства в отдельных городах и даже регионах», — Семен Некрасов, научный сотрудник «Стрит-арт хранения».
Помимо выставочных пространств «Площадь Мира», выставке предоставлена уличная площадка, где ведущим красноярским стрит-артистам дадут пространство и возможность для творческих экспериментов.
«Уличная площадка – это пример выхода музейной экспозиции за физические стены музея. В разговоре о красноярском уличном искусстве важно показать его специфику буквально, через уличные работы авторов. Более того, часть из участников уличной локации не имеют студийных практик и физических носителей. Поэтому такой «золотой» состав авторов буквально репрезентирует состояние местной уличной сцены», — поделилась куратор Надя Котова-Крушинская.
В рамках проекта также доступна параллельная программа — с лекциями, паблик-токами и DJ-сетами. 25 мая научный сотрудник САХ Семен Некрасов о текстоцентричном русском стрит-арте и как слова отражают особенности регионального искусства. 26 мая состоится паблик-ток с куратором и ведущим подкаста «Рисунки На Стенах» Денисом Фабрикой и художниками Гришей Шаровым, Алексеем Шидловским и фотографом Егором Гневко «Зачем показывать современное уличное искусство в музее?». О специфике красноярской уличной сцены можно будет узнать послушав 2 июня паблик-ток с куратором Надей Котовой-Крушинской, художниками Юрием Авериным, Вадимом Люком и Иваном -a36e-Ўсякиным. Лекция директора «Института исследования стрит-арта» Анны Нистратовой «Граффити и стрит-арт – новое народное искусство» пройдет 15 июня. О музеефикации уличного искусства расскажут на лекции куратора САХ Алины Зоря «Обещали выставить в галерее, а выставили за дверь». К вопросу о музеефикации уличного искусства + кураторская экскурсия по выставке «Стрит-арт столицы» — 7 июля. Завершит программу 13 июля диджей-сет от музыканта и художника DJ Spin «Будет музыка».
Выставка открыта с 23 мая до 21 июля 2024 года в Музейном центре «Площадь Мира» в городе Красноярск, на площади Мира, 1.
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