В Эрмитаже открылась выставка фламандского натюрморта

Выставка будет работать в Николаевском зале Зимнего дворца, где специально для этого построены декорации в стиле фламандской рыночной площади и добавлены многочисленные артефакты, которые объясняют значение деталей натюрмортов. Выставка построена вокруг произведений крупнейшего фламандского мастера натюрморта Снейдерса, которому посвящена часть постоянной экспозиции Эрмитажа. Всего проект включает 70 картин фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи эпохи расцвета искусства Нидерландов в XVII веке.

Коллекция картин дополнена предметами прикладного искусства — шпалерами, серебряными кубками, моделями кораблей, изделиями из резной кости, тиснёной кожи, китайским фарфором и другими изделиями западноевропейских и восточных мастеров. В виде галереи построены деревянные конструкции, стилизованные под своды барочного театра.

А если вам нравятся другие виды искусства, то предлагаем ознакомится с нашей подборкой выставок и арт-событий мая в Петербурге.