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Искусство

В Выборге показали дневник Нюрнбергского палача, исполнявшего свои обязанности с 1573 по 1617 годы

На интерактивной выставке в Рыцарском доме представили впервые переведенный на русский язык записи Франца Шмидта. 

Dziurek/shutterstock

Экспозиция рассказывает о специфической работе палача, силовых методах дознания и видах казни. На выставке среди прочих экспонатов представлены копии таких орудий как палаческие топоры, мечи, кандалы, колодки. Интересным свидетельством эпохи являются позорные маски, которые относились к разряду не телесных, а моральных наказаний, были средством социального дисциплинирования общества. Тех, кого обвиняли в грубости, скандальности, мошенничестве, сварливости и т.п. приговаривали носить в людных местах эти причудливые головы фантастических существ, чтобы сделать их всеобщим посмешищем и тем самым мотивировать к соблюдению морально-этического кодекса, принятого в обществе.

«В тот глубоко религиозный период истории общество верило, что исповедь перед священником и последующая страшная казнь от рук палача освобождают душу закоренелого преступника и подготавливают ее к встрече с Богом. При этом мало кого волновала участь самого палача, вынужденного вычищать язвы общества и при этом быть в нем изгоем, лишенным гражданского достоинства», — сказано в сообщении пресс-службы в Выборгском музее-заповеднике. Авторы ставят сложные вопросы о человеческой природе и возможности общественного прогресса, особенно в такой хрупкой сфере как нравственность и гуманизм.

Если вы планируете посетить эту выставку, то предлагаем вам прочесть наш гид по Выборгу. Мы собрали все явки-пароли в нашем материале по менее тривиальным местам, которые стоит увидеть.

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