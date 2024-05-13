Это выставочный и просветительский проект про традиции городской культуры Русского Севера, романтизм преобразований и адаптацию исторического наследия к современным обстоятельствам, который курирует Ксения Малич — искусствовед, историк архитектуры и академический руководитель магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Гравюра «Екатерина II со свитой». 1770‒1790-е . ГМЗ «Царское Село».
Проект «Дороги русского Просвещения», который открывается 11 июня в Каргополе, расскажет о мечтах Екатерины II об устройстве в России городов с «разумной» планировкой в рамках ее обширных просветительских замыслов, о попытке преобразовать городскую среду и тех инициативах, которые в столице разрабатывались для далеких русских провинций.
«Высокие идеалы прогресса и императорские распоряжения — очевидный источник развития. Уникальные предметы быта, костюм, ткани, книги, архитектурная графика — чтобы понять, как именно осуществлялись преобразования, на выставке соединены вместе государственные мотивы, будни императрицы и жизнь северного далекого города, ставшего предметом ее размышлений», — отмечают авторы выставки.
Музей-заповедник «Царское Село» представит на выставке предметы XVIII века: изысканный эмалевый сервиз китайского происхождения, тончайший веер французской работы, расписные колеса от парадной кареты, а также личные вещи императрицы. Каргопольский музей выставит отдельные тома указов Екатерины, относящиеся к редким книжным изданиям 1770-1780-х годов, дорожное платье императрицы и предметы гардероба состоятельной каргополки из дорогого покупного шелка.
«Рукава» – верхняя часть женской праздничной рубахи. Конец XVIII века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Атлас золотный, шелковая ткань «гродетур», тафта, хлопчатобумажная тесьма; ручное шитье
Сарафан. Конец ХVIII – начало ХIХ века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Ткань шелковая, крашенина, ткань хлопчатобумажная, металлические крючок и петля, галун; ручное шитье
Туфли женские «мюль». Конец XVIII века. Полушелковая ткань «каннеле», льняное полотно, кожа, металл; ручное шитье
Отдельные сюжеты выставки перекликаются с историями ей предшествующей «Дороги Романовых. Петербург — Каргополь» — совместный проект Государственного Эрмитажа и Каргопольского историко-архитектурного музея прошел детом 2023 года. В частности, и там, и там встречаются вещи каргопольских купцов Вешняковых. Если Алексей Вешняков принимал в своем доме императора Александра I, то его родной брат Никита обучался в Каргопольском народном училище, открытом по монаршему указу Екатерины II.
Выставочный проект «Дороги русского Просвещения» пройдет с 11 июня 2024 года по 15 февраля 2025-го в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее. Художественный руководитель проекта — Наталья Плеханова. Куратор — Ксения Малич. Кураторская группа — Ирина Онучина и Кирилл Колегичев (Каргопольский музей), Екатерина Швиглёва и Мария Рядова (ГМЗ «Царское Село»).
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