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Искусство

Каргопольский музей и «Царское село» открывают выставку о мечтах Екатерины II об устройстве в России

Это выставочный и просветительский проект про традиции городской культуры Русского Севера, романтизм преобразований и адаптацию исторического наследия к современным обстоятельствам, который курирует Ксения Малич — искусствовед, историк архитектуры и академический руководитель магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Гравюра «Екатерина II со свитой». 1770‒1790-е . ГМЗ «Царское Село».
Изображение предоставлено кураторами проекта

Гравюра «Екатерина II со свитой». 1770‒1790-е . ГМЗ «Царское Село».

Проект «Дороги русского Просвещения», который открывается 11 июня в Каргополе, расскажет о мечтах Екатерины II об устройстве в России городов с «разумной» планировкой в рамках ее обширных просветительских замыслов, о попытке преобразовать городскую среду и тех инициативах, которые в столице разрабатывались для далеких русских провинций.

«Высокие идеалы прогресса и императорские распоряжения — очевидный источник развития. Уникальные предметы быта, костюм, ткани, книги, архитектурная графика — чтобы понять, как именно осуществлялись преобразования, на выставке соединены вместе государственные мотивы, будни императрицы и жизнь северного далекого города, ставшего предметом ее размышлений», — отмечают авторы выставки.

Веер складной «Жертвоприношение Диане». Франция. 1770-е. ГМЗ «Царское Село»
Изображение предоставлено кураторами проекта

Веер складной «Жертвоприношение Диане». Франция. 1770-е. ГМЗ «Царское Село»

Агафонов. Часть генерального плана Царского Села. 1830 ГМЗ «Царское Село»
Изображение предоставлено кураторами проекта

Агафонов. Часть генерального плана Царского Села. 1830 ГМЗ «Царское Село»

Шефское мундирное платье Екатерины II по форме Лейб-гвардии Семеновского полка. Россия, Санкт-Петербург. 1766 ГМЗ «Царское Село»
Изображение предоставлено кураторами проекта

Шефское мундирное платье Екатерины II по форме Лейб-гвардии Семеновского полка. Россия, Санкт-Петербург. 1766 ГМЗ «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» представит на выставке предметы XVIII века: изысканный эмалевый сервиз китайского происхождения, тончайший веер французской работы, расписные колеса от парадной кареты, а также личные вещи императрицы. Каргопольский музей выставит отдельные тома указов Екатерины, относящиеся к редким книжным изданиям 1770-1780-х годов, дорожное платье императрицы и предметы гардероба состоятельной каргополки из дорогого покупного шелка.

«Рукава» – верхняя часть женской праздничной рубахи. Конец XVIII века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Атлас золотный, шелковая ткань «гродетур
Изображение предоставлено кураторами проекта

«Рукава» – верхняя часть женской праздничной рубахи. Конец XVIII века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Атлас золотный, шелковая ткань «гродетур», тафта, хлопчатобумажная тесьма; ручное шитье

Сарафан. Конец ХVIII – начало ХIХ века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Ткань шелковая, крашенина, ткань хлопчатобумажная, металлические крючок и
Изображение предоставлено кураторами проекта

Сарафан. Конец ХVIII – начало ХIХ века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Ткань шелковая, крашенина, ткань хлопчатобумажная, металлические крючок и петля, галун; ручное шитье

Туфли женские «мюль». Конец XVIII века. Полушелковая ткань «каннеле», льняное полотно, кожа, металл; ручное шитье
Изображение предоставлено кураторами проекта

Туфли женские «мюль». Конец XVIII века. Полушелковая ткань «каннеле», льняное полотно, кожа, металл; ручное шитье

Отдельные сюжеты выставки перекликаются с историями ей предшествующей «Дороги Романовых. Петербург — Каргополь» — совместный проект Государственного Эрмитажа и Каргопольского историко-архитектурного музея прошел детом 2023 года. В частности, и там, и там встречаются вещи каргопольских купцов Вешняковых. Если Алексей Вешняков принимал в своем доме императора Александра I, то его родной брат Никита обучался в Каргопольском народном училище, открытом по монаршему указу Екатерины II.

Выставочный проект «Дороги русского Просвещения» пройдет с 11 июня 2024 года по 15 февраля 2025-го в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее. Художественный руководитель проекта — Наталья Плеханова. Куратор — Ксения Малич. Кураторская группа — Ирина Онучина и Кирилл Колегичев (Каргопольский музей), Екатерина Швиглёва и Мария Рядова (ГМЗ «Царское Село»).

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Ксения Малич

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