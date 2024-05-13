Проект «Дороги русского Просвещения», который открывается 11 июня в Каргополе, расскажет о мечтах Екатерины II об устройстве в России городов с «разумной» планировкой в рамках ее обширных просветительских замыслов, о попытке преобразовать городскую среду и тех инициативах, которые в столице разрабатывались для далеких русских провинций.

«Высокие идеалы прогресса и императорские распоряжения — очевидный источник развития. Уникальные предметы быта, костюм, ткани, книги, архитектурная графика — чтобы понять, как именно осуществлялись преобразования, на выставке соединены вместе государственные мотивы, будни императрицы и жизнь северного далекого города, ставшего предметом ее размышлений», — отмечают авторы выставки.