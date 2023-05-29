Каргопольский музей

О высочайших визитах:

Высочайших гостей принимали с достойными почестями. Каждый случай императорского туризма вошел в историю города как событие, память о котором тщательно документировали и передавали поколениями. Сегодня хроники высочайших визитов в Каргополь, зафиксировавшие пребывание Романовых едва ли по часам, с именными списками участников и исполнителей церемонии, описаниями предметов декора, деталей костюма, распоряжениями чиновников составляют важнейший пласт истории Каргополя, его антропологии и культурологии. Отталкиваясь от дат высочайших визитов, яркими вспышками зафиксированными в истории Каргополя, кураторы выставки меняют фокус и выводят на первый план обитателей города, истории их быта и нравов.

Первым императорским визитом в Каргополь мог стать визит Екатерины II. Повод к тому был самый располагающий: в 1765 году после пожара Каргополя императрица пожаловала на постройку домов беспроцентную ссуду на сумму более 20 000 рублей. На другие средства из казны на Соборной площади к 1778 году выстроили колокольню, украшенную вензелем Екатерины II на центральном фасаде.

В августе 1819 года в Каргополь вместе с князем Волконским прибыл император Александр I. Источники сохранили историю, как поразился император богатству русского костюма купчихи, расшитого местным жемчугом. В 1844 году Каргополь посетил великий князь Константин Николаевич. И император Александр I, и великий князь 25 лет спустя разместились в одном и том же доме купца Вешнякова на Соборной площади.

В июне 1858 года в Каргополье побывал Александр II. Император остановился на почтовой станции в селении Тихманьга.

В июне 1892 года в Каргополь с объездом воинских частей прибыл главнокомандующий Петербургского военного округа, великий князь Владимир Александрович Романов, брат императора Александра III. Великий князь проживал в двухэтажном особняке купца Алексея Крехалева с видом на Соборную площадь, в невдалеке от дома Вешнякова. Приветствуя великого князя, депутация каргопольцев и городской голова Абрамов преподнесли ему хлеб и соль на специально изготовленном по этому случаю медном блюде с солонкой, украшенном эмалями с памятными медальонами. На их изготовление городская казна выделила местному мастеру Михаилу Макашину 150 рублей. Известно, что медную основу блюда отлил он сам. Декор работы неизвестного эмальера. Председатель уездной земской управы Кименталь вручил свой хлеб-соль на вызолоченном серебряном блюде. На званом завтраке в честь Владимира Александровича, который давало каргопольское городское общество и уездное земство, его высочество был встречен звуками марша Феликса Мендельсона. Hochzufs March исполняли местные любители музыки. Во время завтрака звучали фрагменты оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» и увертюра из оперы «Норма» Винченцо Беллини.

Так в свете визитов Романовых раскрывается широкая панорама каргопольской жизни, истории быта и нравов города. За счетами, выписанными городской думой, праздничными нарядами крестьянок (традиция мериться по праздникам шитыми жемчугами кокошниками сохранялась до 1920-х годов), распоряжениями комиссии по предмету чествования Его Высочества Великого Князя Владимира Александровича («В день следования Его Высочества собак запереть, всякий скот не выпускать», — требуют инструкции) встает Каргополь. Тихий провинциальный город, где работают банк, сиротский приют (в 1907 году откроют публичную библиотеку) и винокуренный и пивоваренный заводы, городское училище для мальчиков, духовное училище­ (в 1908 году откроется женская прогимназия). Лесопильный завод каргопольских предпринимателей снабжает древесным топливом всю железнодорожную линию от Вологды до Архангельска. В Санкт-Петербург из Каргополя ежегодно отправляют до сотни пудов соленых рыжиков, сушеных грибов, ягод, дичь, беличьи меха. На старых фотографиях запечатлены почетные граждане города, известные каргопольцы. Среди них — Капитон Григорьевич Колпаков, основатель Каргопольского музея. Карп Андреевич Докучаев-Басков — краевед и историк, опубликовавший множество статей и исторических документов о северных монастырях и каргопольских церквях, Николай Николаевич Неелов земский участковый начальник в Каргопольском уезде, член Государственной Думы (1907−1912).