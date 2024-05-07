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Искусство

В арт-резиденции «Шкаф» объединили совриск и генеалогию на выставке «Древо»

Среди 100 заявок куратор Анастасия Сергеева и руководитель библиотеки Анастасия Гусева отобрали 27 междисциплинарных, которые на отчетной экспозиции представят свое понимание темы семьи и родословной.

Гусева Марина «Порядок наследственных качеств»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Гусева Марина «Порядок наследственных качеств»

Гусева Марина, фрагмент зина Arbor
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Гусева Марина, фрагмент зина Arbor

Гусева Марина, фрагмент зина Arbor
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Гусева Марина, фрагмент зина Arbor

Амирханян Валерия
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Амирханян Валерия

Концепция выставки «Древо», которая откроется в «Шкафу» 15 мая, одновременно связана с изучением личной родословной художников и деревьев как одной из самых явных природных единиц в городском ландшафте. В рамках резиденции художники из разных регионов страны посетили архивы и культурные институции города и подробнее познакомились с генеалогией. Итогом резиденции станет экспозиция, которая займет сразу оба этажа пространства «Шкаф» ― покажут как и традиционные медиумы, так и инсталляции, арт-объекты из природных материалов, видеоарт. Параллельно выставке в арт-резиденции будет идти просветительская программа ― с лекциями, воркшопами и экскурсиями.

«Библиотека и арт-резиденция ШКАФ регулярно проводит экспериментальные резиденции, и каждый раз мы впечатляемся широте взглядов, вовлеченности художников в творческий процесс и их желанием делиться полученным опытом с аудиторией посредством нетривиальных арт-инсталляций», ― поделилась Анастасия Гусева, руководитель библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ».

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Выставка «Древо» открыта с 15 мая по 29 июня в Библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» на улице Маршала Тухачевского, 31 Б.

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