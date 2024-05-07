В арт-резиденции «Шкаф» объединили совриск и генеалогию на выставке «Древо»

Концепция выставки «Древо», которая откроется в «Шкафу» 15 мая, одновременно связана с изучением личной родословной художников и деревьев как одной из самых явных природных единиц в городском ландшафте. В рамках резиденции художники из разных регионов страны посетили архивы и культурные институции города и подробнее познакомились с генеалогией. Итогом резиденции станет экспозиция, которая займет сразу оба этажа пространства «Шкаф» ― покажут как и традиционные медиумы, так и инсталляции, арт-объекты из природных материалов, видеоарт. Параллельно выставке в арт-резиденции будет идти просветительская программа ― с лекциями, воркшопами и экскурсиями.

«Библиотека и арт-резиденция ШКАФ регулярно проводит экспериментальные резиденции, и каждый раз мы впечатляемся широте взглядов, вовлеченности художников в творческий процесс и их желанием делиться полученным опытом с аудиторией посредством нетривиальных арт-инсталляций», ― поделилась Анастасия Гусева, руководитель библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ».