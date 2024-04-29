Что такое коллекция? И когда просто собиратель искусства превращается в настоящего коллекционера?

коллекционер, основатель Limonov Art Foundation

Мы сюда не привезли «Хористок» Швецова, а сними связана очень показательная история. Это такая эротическая работа, где 14 женщин в нижнем белье с обнаженной грудью стоят в один ряд на черном фоне. Появилась эта картина так. Одна женщина пришла на позирование к Швецову, тот рисовал ее портрет ню. Пять часов она отстояла, приняла свой целлюлит, возраст, два развода, три брака, четырех детей, испытала катарсис как женщина. И сказала своей подруге из любительского хора: «Приходи к Швецову, ему много нужно натурщиц, он тебя нарисует, ты через пять часов будешь другой». Та долго не решалась, но все же пришла. Испытала обещанный эффект, сказала другой своей подруге, и так вот 14 женщин по сарафанному радио сходили к Швецову. В конечном итоге он их нарисовал единой группой. Так вот эта картина висела в ресторане Recolte, и гости в первое время говорили: «Пересадите нас в другой зал, мы не можем с этой пошлотой и китчем находиться в одном пространстве». Спустя полгода наибольшее количество броней было именно в зал, где висели «Хористки». Вот она, сила искусства. Не нами она открыта. Еще сто лет назад произошла история у Сергея Щукина с картиной Матисса. Щукин заказывал Матиссу «Танец», ставший одним из главнейших шедевров XX века. Матисс картину написал, Щукин приехал за ней в Париж, но, увидев пять танцующих фигур без всяких фиговых листочков, побоялся осуждения московского патриархального православного общества, мол, что скажут, если он повесит картину в своем доме, там же живут его дети, смалодушничал и уехал на поезде, не попрощавшись с Матиссом. Потом, спустя какое-то время, понял, что он струсил, написал телеграмму: «Анри, я прошу прощения за свой поступок. Я верю, что ваше передовое искусство победит, я буду его отстаивать, я беру эту работу в Москву, покупаю, как и договаривались, пускай будь что будет со мной». В этом и состоит необходимая сила искусства. Если вы будете беречь глаза ваших деток от таких вещей, вы будете от них отдаляться. Вы будете выстраивать невидимый барьер, они будут считать вас старым и отсталым поколением. И наоборот, когда дети будут расти в продвинутой среде, для них ваш образ мыслей, искусство, которое вы цените, станут естественными. Ваши дети станут вашими друзьями. Поэтому выбирать искусство, мне кажется, нужно на вырост и не бояться.