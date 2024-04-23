Картины классика российского и мирового совриска (стоимостью порядка миллиона долларов!) — вершина коллекции любого коллекционера. Его работы бережно хранятся в Эрмитаже и Русском музее, в Третьяковке и ГМИИ имени Пушкина, в «Альбертине» в Венеции и Центре Помпиду.
Эрика Булатова и его «Белый свет» мы сфотографировали в марте 2024-го в Париже
Специально для арт-дропа «Собака.ru» «Коллекционировать искусство»:
Что такое искусство? Я не знаю. Мой смысл жизни. И если есть вообще смысл человеческой жизни, то он не в том, чтобы соблюдать социальные правила и существовать на бытовом уровне, нет. Ради чего мы живем? Это вопрос к искусству.
Арт-дроп «Коллекционировать искусство», который мы сделали вместе с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, ищите с 1 мая вместе с майским выпуском журнала «Собака.ru» и отдельно — в галереях Петербурга и Москвы!
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