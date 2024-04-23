Эрик Булатов

Специально для арт-дропа «Собака.ru» «Коллекционировать искусство»:

Что такое искусство? Я не знаю. Мой смысл жизни. И если есть вообще смысл человеческой жизни, то он не в том, чтобы соблюдать социальные правила и существовать на бытовом уровне, нет. Ради чего мы живем? Это вопрос к искусству.