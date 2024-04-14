В Петербурге представят выставку семейных фотографий Александра II

«Первая выставка «История: в кругу семьи» запланирована на 19 июня в рамках торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Семья — залог мира» в парке 300-летия Санкт-Петербурга», — заявил директор федерального архива Николай Пестов.

Он также уточнил, что фотовыставки пройдут под открытым небом. Ожидается, что экспозиция в Петербурге будет однодневной. В нее войдут увеличенные копии нескольких семейных фотографий из личного альбома российского императора Александра II. Помимо фотографий руководителей российского и советского государства, в состав фотовыставки будут включены сделанные в кругу семьи фото известных деятелей искусства, военачальников, космонавтов.

Ранее мы рассказывали о том, что в арт-пространстве «Сегоднязавтра» пройдет выставка работ из стекла «Это просто такой закон противоположностей». Кураторы Елена Коваленко и Анна Шролик решили подчеркнуть противоречивый и бунтарский характер стекла и объединили экспонаты по их противоположным характеристикам.