18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В арт-пространстве «Сегоднязавтра» пройдет выставка работ из стекла «Это просто такой закон противоположностей»

Кураторы Елена Коваленко и Анна Шролик решили подчеркнуть противоречивый и бунтарский характер стекла и объединили экспонаты по их противоположным характеристикам — материал может быть прочным и хрупким, обладать сложными переливами или быть полностью прозрачным, служить декоративным элементом или практичным объектом. 

Альфия Ширинская, «Март»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Альфия Ширинская, «Март»

Альфия Ширинская, «Светлый лес»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Альфия Ширинская, «Светлый лес»

Выставка «Это просто такой закон противоположностей», которая открывается в новом арт-пространстве «Сегоднязавтра», покажет работы художников по стеклу, экспериментирующих с формами и техниками. Некоторые произведения были эксклюзивно сделаны современными авторами специально для экспозиции. Гвоздем программы станет презентация новой модели светильника из кирпичей Фальконье. Проект представит стекольные фантазии NWGlass Lab, Solid Water, Дарьи Арбузовой, Ксении Есиной, Даны Кемовой, Сергея Колосова, Анастасии Комиссаровой, Владимира Копейкина, Влады Малеевой, Екатерины Михайленко, Юлии Момотовой, Марии Пуховой, Кристины Павловой, Ксении Романко, Дарьи Пановой, Александры Пацаманюк, Анны Третьяк, Виктории Утикалко, Альфии Ширинской. 

Владимир Копейкин, «Ножницы», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Владимир Копейкин, «Ножницы», 2023 год

Анна Третьяк, «Пробуждение», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Анна Третьяк, «Пробуждение», 2023 год

Solid Water, Серия Lago, 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Solid Water, Серия Lago, 2023 год

Анна Мовчан

Основатель и руководитель арт-пространства:

У стекла довольно неоднозначная репутация: чаще всего в нём видят лишь его прикладную сторону и совершенно забывают о том, насколько увлекательным и интригующим может быть этот материал. Некоторым видам искусства и техникам уделяется незаслуженно мало внимания, и мы хотим это исправить. На этой выставке мы объединили художников стекла, непосредственно работающих со стеклянными скульптурами и объектами, и современных художников, которые используют стекло как дополнительный материал в своей практике. Такой «закон противоположностей», у которых, на самом деле, гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд

Кристина Павлова, «Обмылок 14»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Кристина Павлова, «Обмылок 14»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»
Юлия Момотова, «Abrasio», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра»

Юлия Момотова, «Abrasio», 2023 год

«Сегоднязавтра» недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а так же просветительские лекции.

Групповая выставка «Это просто такой закон противоположностей» пройдет с 19 апреля по 19 мая в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: