Кураторы Елена Коваленко и Анна Шролик решили подчеркнуть противоречивый и бунтарский характер стекла и объединили экспонаты по их противоположным характеристикам — материал может быть прочным и хрупким, обладать сложными переливами или быть полностью прозрачным, служить декоративным элементом или практичным объектом.
Выставка «Это просто такой закон противоположностей», которая открывается в новом арт-пространстве «Сегоднязавтра», покажет работы художников по стеклу, экспериментирующих с формами и техниками. Некоторые произведения были эксклюзивно сделаны современными авторами специально для экспозиции. Гвоздем программы станет презентация новой модели светильника из кирпичей Фальконье. Проект представит стекольные фантазии NWGlass Lab, Solid Water, Дарьи Арбузовой, Ксении Есиной, Даны Кемовой, Сергея Колосова, Анастасии Комиссаровой, Владимира Копейкина, Влады Малеевой, Екатерины Михайленко, Юлии Момотовой, Марии Пуховой, Кристины Павловой, Ксении Романко, Дарьи Пановой, Александры Пацаманюк, Анны Третьяк, Виктории Утикалко, Альфии Ширинской.
Основатель и руководитель арт-пространства:
У стекла довольно неоднозначная репутация: чаще всего в нём видят лишь его прикладную сторону и совершенно забывают о том, насколько увлекательным и интригующим может быть этот материал. Некоторым видам искусства и техникам уделяется незаслуженно мало внимания, и мы хотим это исправить. На этой выставке мы объединили художников стекла, непосредственно работающих со стеклянными скульптурами и объектами, и современных художников, которые используют стекло как дополнительный материал в своей практике. Такой «закон противоположностей», у которых, на самом деле, гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд
«Сегоднязавтра» недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а так же просветительские лекции.
Групповая выставка «Это просто такой закон противоположностей» пройдет с 19 апреля по 19 мая в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.
12+
Комментарии (0)