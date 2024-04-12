«Сегоднязавтра» недавно открывшееся пространство, расположенное на берегу Финского залива вдали от городской суеты. Руководители проекта поставили перед собой задачу возвратить усадьбе Ильи Репина «Пенаты» былой статус места сосредоточения творческой интеллигенции. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а так же просветительские лекции.

Групповая выставка «Это просто такой закон противоположностей» пройдет с 19 апреля по 19 мая в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.

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