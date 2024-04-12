В галерее «Метамодернисты» открылась групповая выставка «Женское бессознательное»

«Психоанализ утверждает, что без бессознательного нет внутреннего мира, невозможно ни обретение своего "Я", ни личностное развитие человека. Любое наше движение вперед связано с тем или иным актом драмы, разыгрывающейся в психическом театре нашего внутреннего мира. Фрейд рассматривал бессознательное как одну из главнейших составляющих человеческой личности. При этом, основатель психоанализа считал, что бессознательное определяет поведение человека, даже если он сам этого не понимает, а "поймать" его импульсы можно анализируя сны, оговорки и шутки. Понимание бессознательных основ своего поведения Фрейд считал ключом к пониманию себя», — отмечает Марина Линкер, куратор и идеолог галереи.

Групповая выставка «Женское бессознательное» открыт с 11 апреля по 21 апреля в галерее «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.

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