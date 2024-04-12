В галерее «Метамодернисты» открылась групповая выставка «Женское бессознательное»

Проект «Женское бессознательное» представит визуальное воплощение внутреннего диалога в произведениях пяти современных петербургских художниц: Юлии Шаркиной, известной своим обнаженным перформансом, основанным на произведении японского писателя Кобо Абэ «Женщина в песках», Надежды Косинской — представленной сейчас также на персональной выставке в Nikolay Evdokimov Gallery, графика Лины Кордюченко и Паны — с вышитыми тонкой синей нитью гобеленами, а также московской художницы Светланы Малаховой.
На выставке, которая открыто до 21 апреля, представлены произведения в различных техниках — от классических бланковых текстильными панно Паны с тонкими ироничными рисунками до ню-фотографий, трогательной акварельной графики и живописи. Все представленные объекты рассказывают зрителю о волнующих их эмоциональных взаимоотношениях с внутренним и окружающим миром: собственной самостью, телесностью, мужчинами и детьми — продолжением себя. Многие из представленных на экспозиции работ выставляются впервые.
«Психоанализ утверждает, что без бессознательного нет внутреннего мира, невозможно ни обретение своего "Я", ни личностное развитие человека. Любое наше движение вперед связано с тем или иным актом драмы, разыгрывающейся в психическом театре нашего внутреннего мира. Фрейд рассматривал бессознательное как одну из главнейших составляющих человеческой личности. При этом, основатель психоанализа считал, что бессознательное определяет поведение человека, даже если он сам этого не понимает, а "поймать" его импульсы можно анализируя сны, оговорки и шутки. Понимание бессознательных основ своего поведения Фрейд считал ключом к пониманию себя», — отмечает Марина Линкер, куратор и идеолог галереи.
Групповая выставка «Женское бессознательное» открыт с 11 апреля по 21 апреля в галерее «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.
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