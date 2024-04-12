«Качества этой живописи напоминают и о прошлом, что кажется намекает на некоторый исторический ресентимент, и о будущем, которое также неизменчиво неизбежно, как и человеческая природа», — отмечает куратор выставки и идеолог галереи Николай Евдокимов.

Персональная выставка Нади Косинской «Новая живопись» открыта по предварительной записи с 24 марта по 24 апреля в Nikolay Evdokimov Gallery на Кирочной улице, 19.

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