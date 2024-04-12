Творческий арсенал художницы-выпускницы Академии Штиглица за годы выставочной практики поменялся кардинально, разворачивая перед наблюдателем путь от наивной абстрактной материальности до суровой сюрреалистичной действительности. Проект «Новая живопись» покажет крупноформатные работы Надежды Косинской, которые не экспонировались ранее.
Выставка, которая открыта в домашней галерее до 24 апреля, покажет не характерную для Косинской хрупкость и сентиментальность образов, но холодную рутину и обыденность. Среди работ выделяются две основные темы: обнаженные женские фигуры и контрастные им интимные зарисовки наблюдений за людьми в метро. Наподобие советского искусства 1957–1962 годов живопись художницы несколько тяжеловесна и полна ритмической резкости, силуэтные контрасты, колорит, в отличие от предыдущих работ, становится насыщенным и гармоничным.
«Качества этой живописи напоминают и о прошлом, что кажется намекает на некоторый исторический ресентимент, и о будущем, которое также неизменчиво неизбежно, как и человеческая природа», — отмечает куратор выставки и идеолог галереи Николай Евдокимов.
Персональная выставка Нади Косинской «Новая живопись» открыта по предварительной записи с 24 марта по 24 апреля в Nikolay Evdokimov Gallery на Кирочной улице, 19.
18+
Комментарии (0)