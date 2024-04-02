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Искусство

В Эрмитаже завершается выставка костюмов Константина Гончарова — петербургского модельера, стилиста группы «Кино» и основателя галереи «Строгий юноша»

Куратор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нина Тарасова собрала предметы из коллекции (еще одного лауреата премии «ТОП 50») арт-критика и научного сотрудника Русского музея Екатерины Андреевой, которые были переданы в дар Эрмитажу.

Константин Гончаров и Ирена Куксенайте

Константин Гончаров и Ирена Куксенайте

Группа «Кино» в одежде от Гончарова

Группа «Кино» в одежде от Гончарова

Фотография Артура Элгорта для Vogue USA 1991 года с Костей Гончаровым, Иреной Куксенайте и Кристи Тарлингтон вошла в альбом On the Edge. Images from

Фотография Артура Элгорта для Vogue USA 1991 года с Костей Гончаровым, Иреной Куксенайте и Кристи Тарлингтон вошла в альбом On the Edge. Images from 100 Years of Voguе.

Константин Гончаров, Алена Спицына и Ксения Рожкова (Новикова) на балу «Русские сказки» в Мраморном дворце, Санкт-Петербург. 1994.
Фото: Андрей Хлобыстин. Архив Музея современного искусства «Гараж»

Константин Гончаров, Алена Спицына и Ксения Рожкова (Новикова) на балу «Русские сказки» в Мраморном дворце, Санкт-Петербург. 1994. 

В экспозиции выставки «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова», которую можно увидеть до 14 апреля, представлены повседневные платья и вечерние наряды, а также костюмы масштабного проекта «Passiones Luci», который в 1995 году объединил неоакадемическую живопись, роман античного писателя Апулея «Золотой осел», совриск Тимура Новикова и антураж тотальной модной инсталляции. Над культовой выставкой и каталогом Константин Гончаров работал в соавторстве с художником Алексеем Соколовым.

На выставке представлена лишь часть коллекции, которая была передана в дар музею Екатериной Андреевой — 14 костюмов из 43. Среди них знаменитое красное бархатное кутюрное пальто с розовой подкладкой и фирменным рисунком с аббревиатурой «СЮ», а также три костюма к «Золотому ослу». В будущем планируется масштабный проект, который охватит и произведения из частных коллекций и личные вещи современников художника.

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Иллюстрации к «Золотому ослу»

Ученик и последователь основателя Новой академии изящных искусств Тимура Новикова Константин Гончаров начинал в ателье мужской моды, но позднее обратился к сценическому костюму — после создания образов к балету «Баядерка». Кутурье нашел собственный оригинальный художественный язык, который развился от ранних около-конструктивистских форм до «иронической героизации» — в костюмах Константина Гончарова принцесса Франческа фон Тиссен из дома Габсбургов с подругой-аристократкой примерили образы царевн для бала «Русские сказки» в Мраморном дворце в 1994 году.

Легенда: Констнатин Гончаров и ателье «Строгий юноша»

Фото с экспозиции
Государственный Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Фото с экспозиции

Фото с экспозиции
Государственный Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Фото с экспозиции

Фото с экспозиции
Государственный Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Фото с экспозиции

Костюм Жреца Изиды
Государственный Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Костюм Жреца Изиды

Закончив работу над масштабным костюмированным проектом «Passiones Luci», Гончаров хотел показать образы в фойе Эрмитажного театра, однако его мечте не суждено было сбыться — выставка «Ренессанс и резистанс (Возрождение и сопротивление)» прошла в Мраморном дворце. Идея все-таки воплотить желаемое Гончаровым появилась еще в 2015-2016-х годах, но реализовать проект получилось лишь спустя еще почти 10 лет.

Выставка «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова» пройдет с 28 марта по 14 апреля в фойе Эрмитажного театра на Дворцовой набережной, 34.

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Константин Гончаров, Екатерина Андреева

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