В экспозиции выставки «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова», которую можно увидеть до 14 апреля, представлены повседневные платья и вечерние наряды, а также костюмы масштабного проекта «Passiones Luci», который в 1995 году объединил неоакадемическую живопись, роман античного писателя Апулея «Золотой осел», совриск Тимура Новикова и антураж тотальной модной инсталляции. Над культовой выставкой и каталогом Константин Гончаров работал в соавторстве с художником Алексеем Соколовым.

На выставке представлена лишь часть коллекции, которая была передана в дар музею Екатериной Андреевой — 14 костюмов из 43. Среди них знаменитое красное бархатное кутюрное пальто с розовой подкладкой и фирменным рисунком с аббревиатурой «СЮ», а также три костюма к «Золотому ослу». В будущем планируется масштабный проект, который охватит и произведения из частных коллекций и личные вещи современников художника.