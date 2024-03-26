Направление «Полевые исследования» было создано в Музее «Гараж» в 2013 году для поддержки художников, художественных и исследовательских коллективов, кураторов и критиков, чьи профессиональные интересы связаны с российским, советским или постсоветским культурным контекстом. Заимствуя некоторые подходы из академической среды, включая полевую работу, эти художественные исследования предполагают большую свободу в выборе тем и обращении с материалами. С 2020 года приоритетом «Полевых исследований» стало сотрудничество с исследователями из стран глобального Юга, Центральной и Восточной Европы и стран бывшего СССР.

Участники «Полевых исследований» ежегодно отбираются по результатам закрытого экспертного конкурса. Их проекты могут находиться на разных стадиях и предполагать различные форматы завершающего художественного высказывания, публичная презентация которого не является обязательным условием.