Художник, сооснователь арт-проекта Invalid House и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» сосредоточится на образе гриба в современном искусстве, а также изучит воздействие самих грибов на искусство — визуальное и звуковое.
Команда Invalid House слева направо: Тигран Костан, Константин Ставров, Олег Ульрих, Паша Безор
Исследование в рамках проекта «Миколограф» предполагает два направления — теоретическое (архивно-искусствоведческое) и практическое-полевое (непосредственный поиск грибов в лесах и городской визуальной культуре). Проект развивается по принципу грибницы (мицелия) — во все стороны и с разной (непредсказуемой) степенью разрастания. Примерная география исследования — архив Музея «Гараж», личная коллекция автора, «городские» грибы и фермерские лаборатории, леса европейской части России и аргентинской Патагонии.
Константин Ставров, "Красные грибы". 2022 год. Бумага, линер
Константин Ставров. Афиша "Открытой грибной выставки № 1". 2021 год
Красные камни "Грибы", Кисловодск. Начало XX века. Почтовая открытка
Константин Ставров, "СЭР-трутовик". 2021 год. Гриб-трутовик
Константин Ставров, "Вспоминая о лесе". 2021 год. Холст, масло
Константин Ставров, без названия. 2021 год. Бумага, линер
Константин Ставров. 2021 год
«"Я пришел к выводу, что можно многое понять о музыке, если посвятить себя грибам", — писал композитор Джон Кейдж в эссе "Полевое руководство для любителей музыки" (1954). Я же в какой-то момент пришел к мысли, что грибы примерно совпадают с моим пониманием визуального искусства — нечто таинственное, даже удивляющее глаз, но при этом совершенно гармоничное», — говорит Ставров.
Направление «Полевые исследования» было создано в Музее «Гараж» в 2013 году для поддержки художников, художественных и исследовательских коллективов, кураторов и критиков, чьи профессиональные интересы связаны с российским, советским или постсоветским культурным контекстом. Заимствуя некоторые подходы из академической среды, включая полевую работу, эти художественные исследования предполагают большую свободу в выборе тем и обращении с материалами. С 2020 года приоритетом «Полевых исследований» стало сотрудничество с исследователями из стран глобального Юга, Центральной и Восточной Европы и стран бывшего СССР.
Участники «Полевых исследований» ежегодно отбираются по результатам закрытого экспертного конкурса. Их проекты могут находиться на разных стадиях и предполагать различные форматы завершающего художественного высказывания, публичная презентация которого не является обязательным условием.
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