Выставка картин Сурикова побьет рекорд посещаемости Русского музея

По словам генерального директора музея Аллы Маниловой число гостей выставки могло быть еще больше, поскольку спрос очень высокий, но вместимость музейных залов не позволяет пропускать больше людей. «Мы расположены во дворцах. Корпус Бенуа диктует довольно жесткие ограничители. Да, это профессиональное выставочное пространство, но оно построено во времена императоров, когда представления об объемах были принципиально другими. Мы можем предельно каждые полчаса продать только 150 билетов — и это приводит к тому, что зал заполнен полностью», — пояснила она в разговоре с ТАСС.

Манилова заявила о том, что на такой выставке работать без сеансов в принципе невозможно, поскольку иначе будет создаваться угроза безопасности и музейных предметов, и посетителей, и смотрителей.

Напомним, что выставка к 175-летию художника открылась в корпусе Бенуа 1 декабря. На ней представлены самые известные картины Сурикова - «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Меншиков в Березове» и другие. В связи с высоким интересом к выставке сроки ее проведения решено было продлить до 10 июня.

Если вы еще не посетили эту экспозицию, советуем вам прочесть наш материал. В нем мы подробно рассказываем об ее уникальности и почему ради нее стоит заглянуть в корпус Бенуа на набережной Грибоедова.

На днях в Русском музее открылась выставка первой женщины-скульптора — Анны Голубкиной.