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Искусство

«Первую женщину-скульптора» покажут в Русском музее — впервые за 35 лет

Период деятельности Анны Голубкиной связывают с эпохой расцвета пластического искусства России первой трети XX века. В своем творчестве скульптор руководствовалась идеей подвижнического служения искусству, а многие стилистические и пластические принципы светотеней моделировки Голубкина переняла у Огюста Родена, мастерскую которого она посещала в Париже. Некоторые из представленных на выставке работ выполнены в стилевом направлении импрессионизма.

Анна Голубкина, «Березка», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Анна Голубкина, «Березка», 1927 год

В коллекции Русского музея хранится более 60 скульптур Голубкиной в различных техниках. В мраморе представлены «Вдали музыка и огни» 1910 года, «Спящие» 1912 года, портреты скульптора Екатерины Никифоровой  «Сирень» 1909 года и «Портрет Е. П. Носовой-Рябушинской» 1912 года. В собрании также хранятся работы из дерева, в том числе «Странница» 1903 года, «Кустики» 1908 года, «Раба» 1909 года.

Анна Голубкина, «Портрет Льва Николаевича Толстого», 1927 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Анна Голубкина, «Портрет Льва Николаевича Толстого», 1927 год

Выставка откроется в Корпусе Бенуа 21 февраля и представит несколько скульптур из собрания музея, среди которых бронзовые портреты Льва Толстого и архитектора Анатолия Гунста. К юбилею художницы музей также презентовал альбом с ее работами, в который вошли 51 скульптурная композиция.

Выставка «Анна Голубкина. К 160-летию со дня рождения» пройдет с 21 февраля по 31 марта 2024 года в в Корпусе Бенуа
на набережной канала Грибоедова, 2.

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