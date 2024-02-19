«Первую женщину-скульптора» покажут в Русском музее — впервые за 35 лет

Выставка откроется в Корпусе Бенуа 21 февраля и представит несколько скульптур из собрания музея, среди которых бронзовые портреты Льва Толстого и архитектора Анатолия Гунста. К юбилею художницы музей также презентовал альбом с ее работами, в который вошли 51 скульптурная композиция.

Выставка «Анна Голубкина. К 160-летию со дня рождения» пройдет с 21 февраля по 31 марта 2024 года в в Корпусе Бенуа

на набережной канала Грибоедова, 2.

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