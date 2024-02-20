Федор Хиросигэ покажет людей-грибов, ангелов и птицезавров в антураже 11 залов Музея истории религии

«Лес тысячи духов» — следующий проект современного петербургского художника, для которого февраль получился богатым на выставки. Успейте увидеть поп-ап-выставку «Звезда нашего периода» на «Левашовском хлебозаводе» (до 21 февраля!) и проект «Лисий огонь» который завершится в Anna Nova 3 марта (проект продлили — об этом эксклюзивно с нами поделились кураторы галереи!!).