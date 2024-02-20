Федор Хиросигэ покажет людей-грибов, ангелов и птицезавров в антураже 11 залов Музея истории религии

«Лес тысячи духов» — следующий проект современного петербургского художника, для которого февраль получился богатым на выставки. Успейте увидеть поп-ап-выставку «Звезда нашего периода» на «Левашовском хлебозаводе» (до 21 февраля!) и проект «Лисий огонь» который завершится в Anna Nova 3 марта (проект продлили — об этом эксклюзивно с нами поделились кураторы галереи!!).
На этот раз авторский мир Федора Хиросигэ на грани европейских и восточных верований, массовой культуры и фольклора развернется в пространстве постоянной экспозиции залов Музея истории религии, среди которых «Архаические и традиционные верования», «Религии Древнего мира», «Католицизм: вероучение и культ», «Религии Востока».
Выставка «Лес тысячи духов» покажет более 40 работ в различных техниках, в том числе оригинальные произведения, выполненные в дереве с выжженными техникой пирографии изображениями. Созданное Хиросигэ деликатно интегрируется в пространство собрания предметов культа и памятников истории разнообразных конфессий — герои мистификатора берут на себя роль проводников в мифологический мир.
Выставка Федора Хиросигэ «Лес тысячи духов» пройдет с 23 февраля по 5 мая в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.
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