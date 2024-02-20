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Искусство

Федор Хиросигэ покажет людей-грибов, ангелов и птицезавров в антураже 11 залов Музея истории религии

«Лес тысячи духов» — следующий проект современного петербургского художника, для которого февраль получился богатым на выставки. Успейте увидеть поп-ап-выставку «Звезда нашего периода» на «Левашовском хлебозаводе» (до 21 февраля!) и проект «Лисий огонь» который завершится в Anna Nova 3 марта (проект продлили — об этом эксклюзивно с нами поделились кураторы галереи!!).

Фёдор Хиросигэ, «Фантазия на тему тримурти», 2022 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фёдор Хиросигэ, «Фантазия на тему тримурти», 2022 год.

Фёдор Хиросигэ, «Двойная душа», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фёдор Хиросигэ, «Двойная душа», 2022 год

На этот раз авторский мир Федора Хиросигэ на грани европейских и восточных верований, массовой культуры и фольклора развернется в пространстве постоянной экспозиции залов Музея истории религии, среди которых «Архаические и традиционные верования», «Религии Древнего мира», «Католицизм: вероучение и культ», «Религии Востока».

Фёдор Хиросигэ, «Момент духовного самоопределения», 2019 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фёдор Хиросигэ, «Момент духовного самоопределения», 2019 год.

Фёдор Хиросигэ, «Левитация в шишкинском лесу», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фёдор Хиросигэ, «Левитация в шишкинском лесу», 2022 год

Фёдор Хиросигэ, «Костерок», 2023 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Фёдор Хиросигэ, «Костерок», 2023 год.

Выставка «Лес тысячи духов» покажет более 40 работ в различных техниках, в том числе оригинальные произведения, выполненные в дереве с выжженными техникой пирографии изображениями. Созданное Хиросигэ деликатно интегрируется в пространство собрания предметов культа и памятников истории разнообразных конфессий — герои мистификатора берут на себя роль проводников в мифологический мир.

Японская культура, девочка-гриб и Сейлор Мун: из чего состоит выставка Федора Хиросигэ «Лисий огонь» в Anna Nova?

 

Выставка Федора Хиросигэ «Лес тысячи духов» пройдет с 23 февраля по 5 мая в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.

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