Выставка «Mesto» как раз о таких местах — проект архитектурного фотографа Ольги Алексеевой покажет 13 лет профессиональной деятельности в серии снимков покинутых пространств. Название проекта отсылает к музыкальному термину, обозначающему стиль исполнения — грустный, печальный. Курирует проект исследователь архитектурной фотографии Юрий Пальмин, один из авторов путеводителя «Ленинград. Архитектура советского модернизма». «В серии mesto я хочу показать оставленные пространства, что совсем недавно были живыми, но уже тлеют и обнажают свой скелет. Несмотря на грусть, которую можно почувствовать, глядя на руины, — я всегда еще испытываю чувство тихого покоя, оказываясь в таких местах», — признается Алексеенко.

Выставка «Mesto» будет открыта с 17 февраля по 26 апреля 2024 года в архитектурной галереи «Точка» на улице Маршала Тухачевского, 31.

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