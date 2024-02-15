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Искусство

Покинутые, но не забытые: в галерее «Точка» открывается выставка архитектурной фотографии под кураторством Юрия Пальмина

Проект архитектурного фотографа Ольги Алексеевой покажет 13 лет профессиональной деятельности в серии снимков покинутых пространств. Курирует выставку исследователь архитектурной фотографии и один из авторов путеводителя «Ленинград. Архитектура советского модернизма». 

Фото: Ольга Алексеенко
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Фото: Ольга Алексеенко

Фото: Ольга Алексеенко
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Фото: Ольга Алексеенко

Считается, что интерес к руинам и другим оставленным местам появился в эпоху Возрождения. Свидетелей времени привлекала не только визуальная ценность развалин — постепенно восприятие восприятие пополнилось историческим, философским и психологическим контекстами. Разрушение начало восприниматься как артефакт, сигнализирующий о цельности времени, равенстве всего мирского перед смертью. В эпоху нового времени немецкий философ Георг Зиммель в эссе «Руина: эстетический опыт» обозначил парадоксальную специфику воздействия руин на человека, сравнивая разложение с рождением «новой формы» и «нового смысла».

Фото: Ольга Алексеенко
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Фото: Ольга Алексеенко

Фото: Ольга Алексеенко
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой арт-резиденции «Шкаф»

Фото: Ольга Алексеенко

Выставка «Mesto» как раз о таких местах — проект архитектурного фотографа Ольги Алексеевой покажет 13 лет профессиональной деятельности в серии снимков покинутых пространств. Название проекта отсылает к музыкальному термину, обозначающему стиль исполнения — грустный, печальный. Курирует проект исследователь архитектурной фотографии Юрий Пальмин, один из авторов путеводителя «Ленинград. Архитектура советского модернизма». «В серии mesto я хочу показать оставленные пространства, что совсем недавно были живыми, но уже тлеют и обнажают свой скелет. Несмотря на грусть, которую можно почувствовать, глядя на руины, — я всегда еще испытываю чувство тихого покоя, оказываясь в таких местах», — признается Алексеенко.

Авторы книги «Ленинград. Архитектура советского модернизма» — о выходе (нового!) путеводителя по Ленобласти, Морском фасаде и недооцененных зданиях

Выставка «Mesto» будет открыта с 17 февраля по 26 апреля 2024 года в архитектурной галереи «Точка» на улице Маршала Тухачевского, 31.

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