Это самое легендарное заведение города среди порядка двух тысяч, открытых русскими. Его в 1986 году основал Роман Каплан — в этот год Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию. Именно поэта попросили помочь «Русскому самовару», который за первый год не принес никакой прибыли. Бродский привлек к проекту Михаила Барышникова — и так началась новая страница истории не только ресторана, но и всей русской эмиграции Америки. Архив «Русского самовара» предоставлен на выставку Александром Мамутом.
Атмосфера «Русского самовара» в начале 1990-х. У микрофона — Иосиф Бродский
«Русский самовар» был открыт на 52-й улице на Манхэттене — в свое время центре джазовой культуры (в доме, где находится ресторан, жил Фрэнк Синатра!). Между собой его называли «Бродячей собакой» — по аналогии с одним из центров культурной жизни Серебряного века «Бродячей собакой». Но в отличии от круга посетителей кабаре начала века, «Самовар» собирал вокруг себя не только круг русской эмиграции Нью-Йорка. Он был местом встречи эмигрантской среды Америки с ее с гостями-соотечественниками из России. В 2018 году легендарный ресторан признали банкротом.
Марина Лошак
Люди, уезжавшие в третью волну, и люди, оставшиеся в Советском Союзе, виделись спустя годы там, на 52-й улице Манхэттена. Старые друзья и недруги встречались в Нью-Йорке, чтобы говорить, слушать стихи и музыку, петь и выпивать. Среди постоянных посетителей, не считая учредителей Бродского и Барышникова, — Сергей Довлатов, Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Михаил Шемякин, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Наталья Горбаневская, Булат Окуджава, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Илья Кабаков, Евгений Евтушенко и многие другие. Они оставляли свои автографы, рисунки и фотографии, которыми были украшены стены ресторана, которые сохранились и в гостевых альбомах — главных экспонатах выставки.
О «Русском самоваре»:
Роман Каплан просил всех хоть сколько-нибудь знаменитых гостей «Русского самовара» оставлять запись в гостевом альбоме: стихи, рисунки, кто-то вклеивал фотографию с шуточной надписью. Поэты и писатели дарили книги с автографами, художники и фотографы — свои работы. Так складывалась уникальная коллекция «Русского самовара», чудом уцелевшая во время пожара и двух потопов. Этот памятник эпохи, «золотые» годы которого приходятся на последнее десятилетие жизни Иосифа Бродского, мы показываем на выставке. Сотни экспонатов из сердца Нью-Йорка на три месяца оказались в родном доме поэта в Петербурге. Вместе с любимой музыкой «Самовара», его фирменными настойками и хроникой тех знаменитых «русских» застолий.
Выставка «Отечество нам "Русский самовар"» под кураторством Марины Лошак, Юлии Сениной, Анны Маленковой, Ирины Рябикиной, Александра Бродского, Анастасии Демидовой-Рындиной и Максима Левченко будет открыта с 16 февраля по 16 мая 2024 года в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.
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