Люди, уезжавшие в третью волну, и люди, оставшиеся в Советском Союзе, виделись спустя годы там, на 52-й улице Манхэттена. Старые друзья и недруги встречались в Нью-Йорке, чтобы говорить, слушать стихи и музыку, петь и выпивать. Среди постоянных посетителей, не считая учредителей Бродского и Барышникова, — Сергей Довлатов, Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Михаил Шемякин, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Наталья Горбаневская, Булат Окуджава, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Илья Кабаков, Евгений Евтушенко и многие другие. Они оставляли свои автографы, рисунки и фотографии, которыми были украшены стены ресторана, которые сохранились и в гостевых альбомах — главных экспонатах выставки.

«Полторы комнаты» О «Русском самоваре»: Роман Каплан просил всех хоть сколько-нибудь знаменитых гостей «Русского самовара» оставлять запись в гостевом альбоме: стихи, рисунки, кто-то вклеивал фотографию с шуточной надписью. Поэты и писатели дарили книги с автографами, художники и фотографы — свои работы. Так складывалась уникальная коллекция «Русского самовара», чудом уцелевшая во время пожара и двух потопов. Этот памятник эпохи, «золотые» годы которого приходятся на последнее десятилетие жизни Иосифа Бродского, мы показываем на выставке. Сотни экспонатов из сердца Нью-Йорка на три месяца оказались в родном доме поэта в Петербурге. Вместе с любимой музыкой «Самовара», его фирменными настойками и хроникой тех знаменитых «русских» застолий.

Выставка «Отечество нам "Русский самовар"» под кураторством Марины Лошак, Юлии Сениной, Анны Маленковой, Ирины Рябикиной, Александра Бродского, Анастасии Демидовой-Рындиной и Максима Левченко будет открыта с 16 февраля по 16 мая 2024 года в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.

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