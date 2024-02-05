Центр Art & Science ИТМО представит в Русском музее образовательно-выставочный проект «Модуляции: свет, звук, движение»

Кроме того, 10 февраля пройдет аудиовизуальный перфоманс InsideOut.Imprint, созданный группой художников: Марией Купцовой, Мариной Музыкой, Дарьей Смахтиной (ἐphemera ONE), в коллаборации с Данилом Карамушкиным и спродюсированный Егором Звездиным и Марго Бор (ArtMix).

Художниками разработана экспериментальная логика создания художественных объектов, представляющих собой «отпечатки» сначала проигранного, а затем пережитого композитором музыкального произведения. Цифровые объекты приобретают тактильность в форме керамических скульптур, напечатанных при помощи технологий аддитивного производства, становясь частью выставочного пространства.

На перфомансе композитор Настасья Хрущева будет исполнять фрагменты из своих произведений «Русские тупики» и «Книга печали и радости» в переложении для фортепиано. В процессе исполнения на музыканте закрепляются сенсорные нейродатчики, которые передают информацию о мозговой активности компьютеру. Медиа художник, используя специальное программное обеспечение, в реальном времени трансформирует их в визуальные паттерны, которые преобразуют отпечатки музыкальных произведений в эмоциональные слепки, формируя уникальный образ в каждый момент времени.

Образовательно-выставочного проекта «Модуляции: свет, звук, движение» пройдет с 9 февраля по 10 марта в Русском музее, в Восточном павильоне Михайловского замка (Инженерная улица, 10). Билеты на выставочный проект и мероприятия образовательной программы можно найти здесь.

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