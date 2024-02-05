Центр Art & Science ИТМО представит в Русском музее образовательно-выставочный проект «Модуляции: свет, звук, движение»

В залах Восточного павильона Михайловского замка с 9 февраля представят произведения современных художников, которые сосредоточились на исследовании синергии искусства, науки и технологий: от работы в лаборатории с учеными до исследования электронных медиа и искусственного интеллекта. Они попытались показать, как звучат грибы, как выглядят скульптурные слепки человеческих эмоций, а также смогут совершить звуковое путешествие по тропинкам антарктического оазиса.
Русский музей совместно с Центром Art & Science ИТМО (лауреаты премии «Петербург будущего-2023) в рамках проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза» представят образовательно-выставочный проект «Модуляции: свет, звук, движение».
С 9 февраля по 10 марта можно увидеть в Восточном павильоне Михайловского замка звуковые и визуальные объекты, позволяющие изучить психофизиологию человека, сонификацию химических и биологических процессов, деконструкцию технологических объектов и многое другое. Посетители узнают, как звучат грибы, как выглядят скульптурные слепки человеческих эмоций, а также смогут совершить звуковое путешествие по тропинкам антарктического оазиса.
На выставке представят работы современных художников, которые развивают направление art & science: интерактивные инсталляции, свето-звуковые объекты, а также иммерсивные инсталляции. Художники сосредоточились на исследовании синергии искусства, науки и технологий: от работы в лаборатории с учеными до исследования электронных медиа и искусственного интеллекта.
Основным фокусом выставки станет попытка проследить совместную эволюцию изображения и звука, представляющих центральный мотив современной аудиовизуальной культуры. Авторы сосредоточились на исследовании истории электронных медиа и критическом переосмыслении истории медиаискусства.
В экспозицию войдут работы художников: Надежды Бей, Киры Вайнштейн, Николая Голикова, Ксении Горлановой, Киры Горшковой, Олега Гудачева, Екатерины Кулаковой, Марии Купцовой, Александры Михайловой, Марины Музыки, Андрея Свибовича, Дарьи Смахтиной, Алины Федотовой и других.
Кураторами экспозиции «Модуляции: свет, звук, движение» выступили руководитель кураторского отдела Центра Art & Science Университета ИТМО Христина Отс и кандидат физико-математических наук, художник Сергей Костырко.
Кроме того, 10 февраля пройдет аудиовизуальный перфоманс InsideOut.Imprint, созданный группой художников: Марией Купцовой, Мариной Музыкой, Дарьей Смахтиной (ἐphemera ONE), в коллаборации с Данилом Карамушкиным и спродюсированный Егором Звездиным и Марго Бор (ArtMix).
Художниками разработана экспериментальная логика создания художественных объектов, представляющих собой «отпечатки» сначала проигранного, а затем пережитого композитором музыкального произведения. Цифровые объекты приобретают тактильность в форме керамических скульптур, напечатанных при помощи технологий аддитивного производства, становясь частью выставочного пространства.
На перфомансе композитор Настасья Хрущева будет исполнять фрагменты из своих произведений «Русские тупики» и «Книга печали и радости» в переложении для фортепиано. В процессе исполнения на музыканте закрепляются сенсорные нейродатчики, которые передают информацию о мозговой активности компьютеру. Медиа художник, используя специальное программное обеспечение, в реальном времени трансформирует их в визуальные паттерны, которые преобразуют отпечатки музыкальных произведений в эмоциональные слепки, формируя уникальный образ в каждый момент времени.
Образовательно-выставочного проекта «Модуляции: свет, звук, движение» пройдет с 9 февраля по 10 марта в Русском музее, в Восточном павильоне Михайловского замка (Инженерная улица, 10). Билеты на выставочный проект и мероприятия образовательной программы можно найти здесь.
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