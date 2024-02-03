Эрмитаж отреставрирует картину Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур»

Музей сообщил, что для совместного проекта «Цифровое искусство» были отобраны три отреставрированные фрески из собрания Эрмитажа, созданные учениками Рафаэля: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». По каждой сделано 20 уникальных арт-токенов, на которых фрески представлены в двух состояниях — до и после реставрации. Это позволило запечатлеть изменения в картине, которые невозможно увидеть на экспозиции.

«В процессе реставрации фресок эрмитажные специалисты раскрыли авторский красочный слой от записей, оставшихся от прошлых реставраций. Напластований было так много, что фреска «Венера, вынимающая занозу» на время даже утратила изначальный смысл — в коллекцию музея она поступила под названием «Венера, снимающая сандалию», — отмечается в сообщении музея.

На прошлой неделе Эрмитаж открыл виртуальный доступ в подвал-бомбоубежище времен блокады.