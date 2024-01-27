Эрмитаж открыл виртуальный доступ в подвал-бомбоубежище времен блокады

На сайте музея открылся раздел «Эрмитаж в годы войны». Он содержит восемь подразделов: «Эвакуация в Свердловск», «Бомбоубежище», «Эрмитаж в работах блокадных художников», «Эрмитаж в осажденном Ленинграде», «Выставка 1944 года», «Возвращение экспонатов», «3D-макет. Раны Эрмитажа» и «Виртуальный визит».
На специальных страницах любой желающий может увидеть архивные снимки с пустыми рамами в залах и фотографии лекций эрмитажных сотрудников в военном госпитале, прочитать о структуре бомбоубежищ под Эрмитажем и о стационаре для страдающих от дистрофии музейных работников под Павильонным залом.
Анимированная схема зданий позволяет увидеть масштаб и очередность падения бомб на музей в годы войны. А реконструированная в объеме обстановка подвалов позволяет ощутить себя внутри помещений.
Также можно посетить виртуальное помещение подвала-бомбоубежища. Там представлены две панорамы. Внутри можно нажать на отмеченные экспонаты, чтобы узнать больше информации о предмете.
Посетить виртуальную выставку можно здесь.
Напомним, что сегодня открылась выставка к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады в Манеже. Там представлены 600 исторических предметов и 200 картин.
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