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Искусство

Эрмитаж открыл виртуальный доступ в подвал-бомбоубежище времен блокады

На сайте музея открылся раздел «Эрмитаж в годы войны». Он содержит восемь подразделов: «Эвакуация в Свердловск», «Бомбоубежище», «Эрмитаж в работах блокадных художников», «Эрмитаж в осажденном Ленинграде», «Выставка 1944 года», «Возвращение экспонатов», «3D-макет. Раны Эрмитажа» и «Виртуальный визит».

На специальных страницах любой желающий может увидеть архивные снимки с пустыми рамами в залах и фотографии лекций эрмитажных сотрудников в военном госпитале, прочитать о структуре бомбоубежищ под Эрмитажем и о стационаре для страдающих от дистрофии музейных работников под Павильонным залом.

Анимированная схема зданий позволяет увидеть масштаб и очередность падения бомб на музей в годы войны. А реконструированная в объеме обстановка подвалов позволяет ощутить себя внутри помещений.

Также можно посетить виртуальное помещение подвала-бомбоубежища. Там представлены две панорамы. Внутри можно нажать на отмеченные экспонаты, чтобы узнать больше информации о предмете. 

Посетить виртуальную выставку можно здесь.

Напомним, что сегодня открылась выставка к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады в Манеже. Там представлены 600 исторических предметов и 200 картин.

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