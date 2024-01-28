В Музее горэлектротранспорта открылась выставка о работе и быте ленинградских трамвайщиков

Выставочное пространство представляет собой серию экспозиций. Посетители увидят рабочее место слесаря в трамвайном депо, рабочий кабинет «командира блокадного трамвая», начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны М.Х. Сороки, материалы о военной истории Стрельнинской трамвайной линии, личные вещи главного инженера парка на проспекте Стачек – тужурку, фуражку, книгу, копии статей.

Стрельнинской трамвайной линии — знаменитой Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы) будет уделено особое место в экспозиции. Её часть в годы Великой Отечественной войны оказалась за линией фронта. Тогда, в сентябре 1941 года, свыше 100 трамвайных вагонов из трампарка им. Котлякова на проспекте Стачек (ныне — Трамвайный парк №8), загруженные балластом, превратились в баррикаду на линии обороны, перегородив Петергофское шоссе для немецко-фашистских бронемашин.

Выставка продлится до 31 марта.

Вчера мы рассказывали о том, что Эрмитаж открыл виртуальный доступ в подвал-бомбоубежище времен блокады.