18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Музее горэлектротранспорта открылась выставка о работе и быте ленинградских трамвайщиков

Экспозиция «Рабочий рубеж», подготовленная к 80-летию снятия блокады, которая рассказывает о работе и быте ленинградских трамвайщиков и военной истории Стрельнинской трамвайной линии.

Tamricos / Shutterstock.com

Выставочное пространство представляет собой серию экспозиций. Посетители увидят рабочее место слесаря в трамвайном депо, рабочий кабинет «командира блокадного трамвая», начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны М.Х. Сороки, материалы о военной истории Стрельнинской трамвайной линии, личные вещи главного инженера парка на проспекте Стачек – тужурку, фуражку, книгу, копии статей.

Стрельнинской трамвайной линии — знаменитой Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы) будет уделено особое место в экспозиции. Её часть в годы Великой Отечественной войны оказалась за линией фронта. Тогда, в сентябре 1941 года, свыше 100 трамвайных вагонов из трампарка им. Котлякова на проспекте Стачек (ныне — Трамвайный парк №8), загруженные балластом, превратились в баррикаду на линии обороны, перегородив Петергофское шоссе для немецко-фашистских бронемашин.

Выставка продлится до 31 марта.

Вчера мы рассказывали о том, что Эрмитаж открыл виртуальный доступ в подвал-бомбоубежище времен блокады.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: