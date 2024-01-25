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Искусство

600 исторических предметов, 200 картин и аудиоспектакль с Тихоном Жизневским и Ниной Усатовой: в «Манеже» пройдет выставка к 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады

Выставка, подготовленная совместно с Александринским театром и музейно-выставочным центром «Росизо», рассказывает о сохранении исторического наследия в осажденном Ленинграде, деятельности учреждений культуры и промышленных предприятий, представляя панораму самых разных сфер городской жизни: образования, науки, спорта. В то же время эта выставка — способ художественного осмысления того, как и почему ленинградцам удалось выстоять.

Актриса Галина Семенченко со своим попугаем Жако, пережившим блокаду. 1940-е годы Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Актриса Галина Семенченко со своим попугаем Жако, пережившим блокаду. 1940-е годы

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии

Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф.А. Прусовой. 1941-1945 годы. На обороте надпись: «Стояли в очереди за хлебом с 3 ч утра, а в 7 ч
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф.А. Прусовой. 1941-1945 годы. На обороте надпись: «Стояли в очереди за хлебом с 3 ч утра, а в 7 ч съедим и весь день пьем воду и все»

Военно-медицинский музей

Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», в экспозиции выставки «Город-герой Ленинград», которая откроется в день 80-летия с момента полного освобождения Ленинграда от блокады, представят более 600 исторических предметов и произведений искусства — все они предоставлены для проекта частными коллекционерами, библиотеками, театрами, архивами, петербургскими предприятиями и более чем 50 музеями страны. Среди экспонатов — фотографии, документы, письма, подлинные вещи блокадников, сшитое из бинтов детское новогоднее платье и подвенечный наряд, сохранившаяся противохолерная вакцина из блокадного Ленинграда, кусок проложенного по дну Ладожского озера кабеля, люминофорные блокадные «светлячки», а также вещи руководства города, в том числе первого секретаря Ленинградского обкома Андрея Жданова.

Михаил Платунов (1887-1972), «Хлеб украл». Из серии «Ленинград в блокаде». 1942 год. Бумага, гуашь Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Михаил Платунов (1887-1972), «Хлеб украл». Из серии «Ленинград в блокаде». 1942 год. Бумага, гуашь

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Ярослав Николаев (1899-1978), «После артобстрела». 1942 год. Холст, масло Из собрания Татьяны Бароновой
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Ярослав Николаев (1899-1978), «После артобстрела». 1942 год. Холст, масло

Из собрания Татьяны Бароновой

Татьяна Глебова (1900-1985), «Погорельцы». Из цикла «Ужасы войны для мирного населения». 1942 год. Бумага, акварель, темпера, карандаш Государственный
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Татьяна Глебова (1900-1985), «Погорельцы». Из цикла «Ужасы войны для мирного населения». 1942 год. Бумага, акварель, темпера, карандаш

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Вячеслав Пакулин (1901 - 1951) «Набережная Невы. Корабли. Морозный день». 1942 год. Холст, масло Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Вячеслав Пакулин (1901 - 1951) «Набережная Невы. Корабли. Морозный день». 1942 год. Холст, масло

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Дань памяти художникам блокадного Ленинграда, продолжавшим творить в осажденном городе, отдадут около 200 графических и живописных произведений, также представленных в экспозиции. Среди них работы Татьяны Глебовой, Ярослава Николаева, Владимира Серова, Елены Мартилла, Якова Рубанчика и многих других.

Часть экспозиции посвящена деятельности театров. На выставке представлены костюмы и детали гардероба артистов, афиши, партитуры и музыкальные инструменты, а также куклы Театра имени Евгения Деммени, которые использовались в блокадном спектакле, обличающем фашистов. Специально для выставки Ботанический сад Петра Великого выращивает дикорастущие растения — крапиву, подорожник и одуванчик. Во время блокады были разработаны специальные рецепты для употребления их в пищу.

Важной частью выставки станет аудиоспектакль, драматургия которого позволит современному зрителю погрузиться в события, происходившие в блокадном городе. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.

Уборка экспозиционного зала от разбитого стекла и обломков стен после бомбежки. А.Ф. Проселкова, Е.К. Кирикова и ее сын Юра, Е.А. Малкова, О.Ф
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Уборка экспозиционного зала от разбитого стекла и обломков стен после бомбежки. А.Ф. Проселкова, Е.К. Кирикова и ее сын Юра, Е.А. Малкова, О.Ф. Федорова, А.А. Бредихина, А.Я. Карулина. 1944 год

Российский этнографический музей

Сотрудники Российского этнографического музея в огороде, возделанном во дворе музея. 1944 год Российский этнографический музей
Фотографии предоставлены пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Сотрудники Российского этнографического музея в огороде, возделанном во дворе музея. 1944 год

Российский этнографический музей

Отдельный раздел выставки посвящен промышленности. В экспозиции, собирать которую помогали 15 крупных предприятий Петербурга, представят подлинные агитационные листки и плакаты, фотографии, документы, а также образцы продукции, выпускавшейся в осажденном городе — боеприпасы, радиооборудование, протезы для раненых. «Сам факт того, что это оказалось возможным, свидетельствует, что ленинградская промышленность, несмотря на годы суровых испытаний, смогла сохранить свой потенциал и включиться в общесоюзную производственную программу», — отмечают в «Манеже».

Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Дарья Гладких для «Собака.ru»
Центральный выставочный зал «Манеж»

О выставке «Город-герой Ленинград»:

«Город-герой Ленинград» — это выставка о людях, которые смогли сохранить город. В сопровождении пяти героев зрители проходят по осажденному Ленинграду. Аудиоспектакль — это рассказ о жизни в городе в самый страшный период блокады Ленинграда — 1941 и 1942 годы. В его основе социальный портрет жителей Ленинграда — женщины, дети, представители творческой интеллигенции и ученые — все те, кто не мог и не хотел покинуть город, кто мужественно противостоял врагу, сохраняя культурное достояние страны, защищая слабых и нуждающихся, работая на нужды фронта, совершая научные открытия, от которых зависели тысячи жизней. У каждого из персонажей есть реальные прототипы, при этом их образы являются собирательными — они сотканы из подлинных дневников и воспоминаний ленинградцев. Академик Дмитрий Лихачев вспоминал о том времени, что «холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь… Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить еще один день»…

Хронологически выстроенная фабула выставки расскажет зрителю историю блокады через жизни обычных людей, их мысли, страхи и надежды. Это история о ежедневном гражданском мужестве, единении в борьбе с врагом, о поддержке и заботе друг о друге, благодаря которым создавалась невидимая, но такая ощутимая защита города.

Главный герой этой выставки — сам город. Не сломленный ни войной, ни голодом и холодом, образец отваги и стойкости, непобежденный — город- герой Ленинград.

Выставка «Город-герой Ленинград» пройдет с 27 января по 12 мая 2024 года в Центральном выставочном залк «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

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