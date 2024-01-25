Дань памяти художникам блокадного Ленинграда, продолжавшим творить в осажденном городе, отдадут около 200 графических и живописных произведений, также представленных в экспозиции. Среди них работы Татьяны Глебовой, Ярослава Николаева, Владимира Серова, Елены Мартилла, Якова Рубанчика и многих других.

Часть экспозиции посвящена деятельности театров. На выставке представлены костюмы и детали гардероба артистов, афиши, партитуры и музыкальные инструменты, а также куклы Театра имени Евгения Деммени, которые использовались в блокадном спектакле, обличающем фашистов. Специально для выставки Ботанический сад Петра Великого выращивает дикорастущие растения — крапиву, подорожник и одуванчик. Во время блокады были разработаны специальные рецепты для употребления их в пищу.

Важной частью выставки станет аудиоспектакль, драматургия которого позволит современному зрителю погрузиться в события, происходившие в блокадном городе. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.