Выставка, подготовленная совместно с Александринским театром и музейно-выставочным центром «Росизо», рассказывает о сохранении исторического наследия в осажденном Ленинграде, деятельности учреждений культуры и промышленных предприятий, представляя панораму самых разных сфер городской жизни: образования, науки, спорта. В то же время эта выставка — способ художественного осмысления того, как и почему ленинградцам удалось выстоять.
Актриса Галина Семенченко со своим попугаем Жако, пережившим блокаду. 1940-е годы
Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
Рисунок очереди за хлебом из дневника медсестры Ф.А. Прусовой. 1941-1945 годы. На обороте надпись: «Стояли в очереди за хлебом с 3 ч утра, а в 7 ч съедим и весь день пьем воду и все»
Военно-медицинский музей
Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», в экспозиции выставки «Город-герой Ленинград», которая откроется в день 80-летия с момента полного освобождения Ленинграда от блокады, представят более 600 исторических предметов и произведений искусства — все они предоставлены для проекта частными коллекционерами, библиотеками, театрами, архивами, петербургскими предприятиями и более чем 50 музеями страны. Среди экспонатов — фотографии, документы, письма, подлинные вещи блокадников, сшитое из бинтов детское новогоднее платье и подвенечный наряд, сохранившаяся противохолерная вакцина из блокадного Ленинграда, кусок проложенного по дну Ладожского озера кабеля, люминофорные блокадные «светлячки», а также вещи руководства города, в том числе первого секретаря Ленинградского обкома Андрея Жданова.
Михаил Платунов (1887-1972), «Хлеб украл». Из серии «Ленинград в блокаде». 1942 год. Бумага, гуашь
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Ярослав Николаев (1899-1978), «После артобстрела». 1942 год. Холст, масло
Из собрания Татьяны Бароновой
Татьяна Глебова (1900-1985), «Погорельцы». Из цикла «Ужасы войны для мирного населения». 1942 год. Бумага, акварель, темпера, карандаш
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Вячеслав Пакулин (1901 - 1951) «Набережная Невы. Корабли. Морозный день». 1942 год. Холст, масло
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Дань памяти художникам блокадного Ленинграда, продолжавшим творить в осажденном городе, отдадут около 200 графических и живописных произведений, также представленных в экспозиции. Среди них работы Татьяны Глебовой, Ярослава Николаева, Владимира Серова, Елены Мартилла, Якова Рубанчика и многих других.
Часть экспозиции посвящена деятельности театров. На выставке представлены костюмы и детали гардероба артистов, афиши, партитуры и музыкальные инструменты, а также куклы Театра имени Евгения Деммени, которые использовались в блокадном спектакле, обличающем фашистов. Специально для выставки Ботанический сад Петра Великого выращивает дикорастущие растения — крапиву, подорожник и одуванчик. Во время блокады были разработаны специальные рецепты для употребления их в пищу.
Важной частью выставки станет аудиоспектакль, драматургия которого позволит современному зрителю погрузиться в события, происходившие в блокадном городе. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.
Уборка экспозиционного зала от разбитого стекла и обломков стен после бомбежки. А.Ф. Проселкова, Е.К. Кирикова и ее сын Юра, Е.А. Малкова, О.Ф. Федорова, А.А. Бредихина, А.Я. Карулина. 1944 год
Российский этнографический музей
Сотрудники Российского этнографического музея в огороде, возделанном во дворе музея. 1944 год
Российский этнографический музей
Отдельный раздел выставки посвящен промышленности. В экспозиции, собирать которую помогали 15 крупных предприятий Петербурга, представят подлинные агитационные листки и плакаты, фотографии, документы, а также образцы продукции, выпускавшейся в осажденном городе — боеприпасы, радиооборудование, протезы для раненых. «Сам факт того, что это оказалось возможным, свидетельствует, что ленинградская промышленность, несмотря на годы суровых испытаний, смогла сохранить свой потенциал и включиться в общесоюзную производственную программу», — отмечают в «Манеже».
О выставке «Город-герой Ленинград»:
«Город-герой Ленинград» — это выставка о людях, которые смогли сохранить город. В сопровождении пяти героев зрители проходят по осажденному Ленинграду. Аудиоспектакль — это рассказ о жизни в городе в самый страшный период блокады Ленинграда — 1941 и 1942 годы. В его основе социальный портрет жителей Ленинграда — женщины, дети, представители творческой интеллигенции и ученые — все те, кто не мог и не хотел покинуть город, кто мужественно противостоял врагу, сохраняя культурное достояние страны, защищая слабых и нуждающихся, работая на нужды фронта, совершая научные открытия, от которых зависели тысячи жизней. У каждого из персонажей есть реальные прототипы, при этом их образы являются собирательными — они сотканы из подлинных дневников и воспоминаний ленинградцев. Академик Дмитрий Лихачев вспоминал о том времени, что «холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь… Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить еще один день»…
Хронологически выстроенная фабула выставки расскажет зрителю историю блокады через жизни обычных людей, их мысли, страхи и надежды. Это история о ежедневном гражданском мужестве, единении в борьбе с врагом, о поддержке и заботе друг о друге, благодаря которым создавалась невидимая, но такая ощутимая защита города.
Главный герой этой выставки — сам город. Не сломленный ни войной, ни голодом и холодом, образец отваги и стойкости, непобежденный — город- герой Ленинград.
Выставка «Город-герой Ленинград» пройдет с 27 января по 12 мая 2024 года в Центральном выставочном залк «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.
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