10 новых книг об искусстве: последняя работа Аркадия Ипполитова, Константин Сомов в Париже и главные женщины Ренессанса

Рассказываем о новинках декабря и января, которые вы могли пропустить. Последняя лекция Аркадия Ипполитова, большой альбом о Константине Сомове, исследование феномена эстетизации человека и культуры от Бориса Гройса, автобиография Михаила Шемякина, гравюры японских мастеров Куниёси и Кунисады и иконография жителей Олимпа — от Зевса до Афродиты.
Аркадий Ипполитов «Начало нового столетия. От декаданса к авангарду» (16+)
Последний присланный в редакцию «Сеанса» текст настоящей легенды Петербурга — искусствоведа, куратора, научного сотрудника Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Аркадия Викторовича Ипполитова (1958−2023). Книга издана в память о нем. Это лекция о западном искусстве рубежа XIX и XX веков.
«Сеанс»
«Что отличает 1900 год от предыдущих круглых дат в истории человечества? Главное отличие — декаданс, ощущение fin de siècle, „конца века“. Новое понятие: „декаданс“ (décadisme), то есть „упадок“, ругательное слово, используемое критиками всей Европы по отношению к определенным явлениям как культуры, так и общества. Оно тут же было поднято на щит теми, кого им клеймили, и стало означать искусство для избранных».
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Джамиля Назырова «Константин Сомов» (16+)
Большой альбом-монография об одном из лучших мастеров Серебряного века и самой яркой звезде художественного объединения «Мир искусства», как отзывался о нем Сергей Дягилев. Блестящий рисовальщик, пейзажист и портретист, визитной карточкой которого были ночные праздники с фейерверками, влюбленными парочками в костюмах и персонажами комедии дель арте, был законодателем эстетики fin de siècle в России.
Главы рассказывают о семье, учебе, ранних годах, жизни в Париже, становлении уникального сомовского стиля, сближении с символизмом, творчестве 1910-х и эмиграции. В книге множество иллюстраций картин, графики, акварелей и театральных работ Сомова, а также редкие фотографии художника и его окружения.
«Искусство–XXI век»
Борис Гройс «Апология Нарцисса» (16+)
Новая книга философа, критика и куратора, профессора Нью-Йоркского Университета и автора знаменитого исследования «Gesamtkunstwerk Сталин» посвящена феномену эстетизации культуры. Современный человек все больше становится объектом созерцания. Необходимость заниматься самодизайном превращает нас в известного героя древнегреческого мифа, который, по мысли автора, на самом деле далеко не пассивный наблюдатель тела. Он, как и каждый из нас, вступает в борьбу за общественное признание себя как прекрасного.
Издание выпущено в рамках совместного проекта с Masters.
Ad Marginem, перевод: Андрей Фоменко
«Нарцисса не интересовали погоня за собственными желаниями или созерцание своего внутреннего мира, его интересовал тот образ, который он предлагал миру. А образ нашего тела — внешний для нас. Мы не можем увидеть собственное лицо или тело в его целостности. Наши образы принадлежат другим — обществу, в котором мы живем. В момент, когда Нарцисс смотрит в озеро, он присоединяется к обществу, отказывается от своей „субъективной“ точки зрения и впервые видит себя с внешней позиции — так, как видят его другие».
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Михаил Шемякин «Моя жизнь: до изгнания» (18+)
Первая часть автобиографии прославленного художника, скульптора, графика и постановщика спектаклей, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Детство в Москве в 1940-е, учеба в Ленинграде, отчисление из художественной школы за несоответствие нормам соцреализма, работа почтальоном, вахтером и такелажником в Эрмитаже. Первая персональная выставка в клубе журнала «Звезда», основание группы художников «Санкт-Петербург». Заканчивается книга изгнанием из страны в 1971-м и переездом в Париж.
Чтение можно соединить с походом на выставку «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» (работает до 10 марта).
«Редакция Елены Шубиной»
«Это записки человека, благодарного судьбе, сложному, тревожному, опасному и — несмотря ни на что — прекрасному времени; не совсем обычным родителям, удивительным людям, с которыми довелось встретиться, а еще невзгодам, ударам, падениям и лишениям. Все это обострило мое восприятие, закалило душу и воспитало характер», — говорит художник.
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Александр Степанов «Театр эллинского искусства» (16+)
Новая книга петербургского искусствоведа, профессора Академии художеств исследует то, как греческие художники, вазописцы и скульпторы создавали облики богов, героев и царей, и как те менялись на протяжении столетий. Автор сначала смотрит на произведения искусства наивным взглядом, представляя себя гражданином Афин, Фив или Коринфа, размышляет на ходу, приглашая делать то же самое читателя, а потом пускает в дело знания эксперта. Прослеживается иконография Зевса, Афродиты, Гермеса, Аполлона, Прометея, Геракла, Елены, Ахилла, Одиссея и других.
«Новое литературное обозрение»
Ханс Бельтинг «История искусства после модернизма» (16+)
Немецкий искусствовед Ханс Бельтинг (1935–2023) по праву считается выдающимся специалистом, но на русском языке прежде выходило слишком мало его книг. В этом исследовании ученый провозглашает конец истории искусства как научной дисциплины и формулирует принципы нового подхода, который должен заменить собой устаревший метод. Этот том составили из двух изданий: немецкоязычного — «Конец истории искусства» (1995) и его англоязычной версии — «Истории искусства после модернизма» (2003).
«Гараж», перевод: Михаил Некрасов
«Бурное развитие новых медиа и их последующее внедрение в художественное поле, вкупе с расширением профессионального сообщества за счет акторов и теоретиков нового типа, по мнению Бельтинга, послужило причиной трансформации истории искусства в историю образов», — отмечается в предисловии.
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Михаил Успенский «Куниёси и его время» (16+)
Обновленное и дополненное переиздание книги исследователя японской культуры с мировым именем, хранителя коллекции японского искусства Эрмитажа Михаила Владимировича Успенского (1953–1997). В центре внимания творчество двух крупнейших мастеров позднего периода гравюры в стиле укиё-э — Куниёси и Кунисады. Представители одной школы Утагава, они были во всем противоположны. Выходец из низших классов общества, «безумец» Куниёси пренебрегал этикетом и общественными нормами, эпатировал современников и в жизни, и в творчестве. Он специализировался на эффектных изображениях воинов и сценах битв. Респектабельный Кунисада вел себя так, как подобает, следовал традициям своего искусства, изображал актеров и красавиц. Их произведения олицетворяют XIX век Японии — драматическую эпоху, в которую усилилась цензура и появились законы против роскоши.
«Арка»
Морган Мейс «Пьяный Силен. О богах, козлах и трещинах в реальности» (18+)
Силен в греческой мифологии — наставник и спутник бога вина Диониса. Книга американского философа и арт-критика начинается с анализа одноименного полотна Рубенса, а потом превращается в веселое исследование философского пессимизма, идей Ницше, трещин реальности и истины искусства.
Individuum, перевод: Алексей Зыгмонт
«В том Силене, каким его нарисовал Рубенс, нет ничего шутовского. Силен — герой серьезный. Он рвется вперед с тем хаотично-целеустремленным видом, какой бывает только у пьяных вусмерть. Силен окружен толпой сатиров, пройдох, диких зверей и безумцев… Откуда у Рубенса такой интерес к этому жирному пьянице?»
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Софья Багдасарова «Фениксы и сфинксы: дамы Ренессанса в поэзии, картинах и жизни» (18+)
В Италии эпохи Ренессанса была не только красивая и коварная Лукреция Борджиа. Книга посвящена череде ярких женщин: художницам, натурщицам, певицам, писательницам, поэтессам и хозяйкам салонов. Без них Возрождения бы не случилось! Всего 15 новелл, сопровождаемых репродукциями произведений и искусствоведческими комментариями к ним. Имена, факты и даты — подлинные, а эмоции и чувства, любовь и слезы реконструированы.
Софья Багдасарова — журналист и критик, автор бестселлера «Омерзительное искусство», номинант премии «Просветитель». Ведет telegram-канала «Shakko: об искусстве».
«Бомбора»
Петер Надаш «Золотая Адель» (16+)
Сборник эссе об искусстве от живого классика европейского модернизма, венгерского прозаика и драматурга, которого несколько раз номинировали на Нобелевскую премию. В этой книге, переведенной коллективом авторов, собраны самые лучшие образцы его интеллектуальной прозы. Надаш пишет о живописи, фотографии, театре, танце и литературе.
Издательство Ивана Лимбаха, редактор-составитель Вячеслав Середа
«Я все больше склоняюсь к мысли, что без приключений, отражаемых в художественном творчестве, человеческие поступки как таковые ничего не стоят. Ибо единственным предметом, который не только не поглощает, но раскрывает и верно сохраняет собственную скандальность, является произведение искусства. Не произведение искусства вообще и далеко не каждое произведение, а всегда только одно конкретное. Goldene Adele — Золотая Адель».
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