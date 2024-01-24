10 новых книг об искусстве: последняя работа Аркадия Ипполитова, Константин Сомов в Париже и главные женщины Ренессанса

Джамиля Назырова «Константин Сомов» (16+)

Большой альбом-монография об одном из лучших мастеров Серебряного века и самой яркой звезде художественного объединения «Мир искусства», как отзывался о нем Сергей Дягилев. Блестящий рисовальщик, пейзажист и портретист, визитной карточкой которого были ночные праздники с фейерверками, влюбленными парочками в костюмах и персонажами комедии дель арте, был законодателем эстетики fin de siècle в России.

Главы рассказывают о семье, учебе, ранних годах, жизни в Париже, становлении уникального сомовского стиля, сближении с символизмом, творчестве 1910-х и эмиграции. В книге множество иллюстраций картин, графики, акварелей и театральных работ Сомова, а также редкие фотографии художника и его окружения.

«Искусство–XXI век»