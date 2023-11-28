Экспозиция выставки «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» представляет образный мир шемякинского Петербурга через взаимодействие художественных и материальных объектов: произведений 1960-х годов и подлинных вещей из мастерской художника на Загородном проспекте. Проект переносит в мир призрачной реальности, которую художник формировал вокруг себя, одновременно разрабатывая главные принципы своего искусства, переплетая в нем образы разных эпох и культур.

«В книге Моя жизнь: до изгнания» Михаил Шемякин создает портрет того времени, часто встречаются прямые отсылки к экспонатам, фотографиям и предметам, собранным в экспозиции, благодаря чему даже известные и изученные произведения Михаила Шемякина обретают новые смыслы», — рассказали «Собака.ru» кураторы выставки.

Другая часть выставки обращается к современности. Из предметного мира Шемякина 1960-х годов с его искривленными формами и сложными цветовыми сочетаниями зритель попадает в мир новых медиа. Здесь творчество художника представлено через цифровые фото, видео и современные виды авторской печати. Центральной темой этой части выставки является автопортрет — в том числе тот, что является обложкой автобиографии Шемякина.