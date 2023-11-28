Проект показывает, как в 1960-х формировались и развивались основные направления в искусстве и мировоззрении художника, а также представляет жизнь и творчество Шемякина так, как он сам их рассматривает. В экспозицию войдут живопись и графика разных лет, инсталляции, в которых Шемякин воссоздает свои натюрморты, фотографии, иллюстрации к автобиографии и медиа-объекты.
Экспозиция выставки «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» представляет образный мир шемякинского Петербурга через взаимодействие художественных и материальных объектов: произведений 1960-х годов и подлинных вещей из мастерской художника на Загородном проспекте. Проект переносит в мир призрачной реальности, которую художник формировал вокруг себя, одновременно разрабатывая главные принципы своего искусства, переплетая в нем образы разных эпох и культур.
«В книге Моя жизнь: до изгнания» Михаил Шемякин создает портрет того времени, часто встречаются прямые отсылки к экспонатам, фотографиям и предметам, собранным в экспозиции, благодаря чему даже известные и изученные произведения Михаила Шемякина обретают новые смыслы», — рассказали «Собака.ru» кураторы выставки.
Другая часть выставки обращается к современности. Из предметного мира Шемякина 1960-х годов с его искривленными формами и сложными цветовыми сочетаниями зритель попадает в мир новых медиа. Здесь творчество художника представлено через цифровые фото, видео и современные виды авторской печати. Центральной темой этой части выставки является автопортрет — в том числе тот, что является обложкой автобиографии Шемякина.
Книга «Моя жизнь: до изгнания» — первая часть автобиографии Михаила Шемякина от рождения в Москве в 1943 году до эмиграции из страны в 1971-м: тогда власти выслали художника под угрозой уголовного преследования из СССР во Францию, где художник живет до сих пор.
«Это записки человека, благодарного судьбе, сложному, тревожному, опасному и — несмотря ни на что — прекрасному времени; не совсем обычным родителям, удивительным людям, с которыми довелось встретиться, а еще невзгодам, ударам, падениям и лишениям. Все это обострило мое восприятие, закалило душу и воспитало характер бойца, солдата и человека, навсегда преданного избранному делу, приучило вниманию к людям, умению оценить их достоинства и смиряться с недостатками», — говорит художник.
Выставка «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» пройдет с 7 декабря 2023 года по 10 марта 2024-го в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 11.
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