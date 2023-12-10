Вход в Эрмитаж может подорожать в следующем году

«Это сложный вопрос. Лично я не планирую. Но мои финансовые службы требуют. Сравните наши расценки со стоимостью билетов в другие музеи. В США вообще катастрофа, там билеты в музеи стоят не меньше $30, и даже в прошлом бесплатный Метрополитен уже не бесплатен. У российских ведущих музеев стоимость тоже выше», — заявил Михаил Пиотровский в интервью РБК. Точной даты подорожания билетов пока что нет, но директор Эрмитажа отмечает, что «через какое-то время придется поднимать расценки, даже несмотря на грядущий за этим поток грязи в социальных сетях».

По его словам, практически все, что идет через госсубсидию, направляется на оплату труда. Пиотровский отметил, что средняя зарплата в музее сейчас равно 87 тысячам рублей.

Напомним, что сейчас в Эрмитаже проходит экспозиция «Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века». Читайте об этой и других выставках Петербурга в нашей декабрьской подборке.